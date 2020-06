Maruti WagonR contre Baleno Drag Race

Maruti WagonR est la berline la plus pratique en Inde, tandis que Baleno est l’une des plus recherchées et des plus sportives. Voyons comment ils s’en sortent.

Maruti WagonR a obtenu une mise à jour l’année dernière avec une version de nouvelle génération, plus de fonctionnalités et un moteur plus puissant. Maintenant, il partage le moteur avec Baleno, Dzire, Ignis et Swift. Les chiffres de puissance sont également les mêmes pour tous, sauf pour les variantes Dzire et Baleno Smart-Hybrid nouvellement lancées.

Ici, les nouveaux Maruti WagonR et Baleno ont été opposés dans une course de dragsters rapides. Le Baleno est livré avec un moteur de 1,2 litre, mais ce WagonR obtient un moteur de 1,0 litre. Vous vous attendez peut-être à ce que Baleno remporte une nette victoire au-dessus de WagonR car ce dernier n’a rien de sportif. Eh bien, vous êtes sur le point d’être choqué.

Lors de la première tentative, les deux voitures sont au coude à coude et ont refusé de laisser tomber. Jusqu’à la fin, les deux courent au cou de l’autre et franchissent la ligne d’arrivée ensemble. Dans la deuxième tentative, vous pouvez voir le WagonR remporter une nette victoire. Oui, il bat le Baleno par une très petite marge. La troisième tentative montre Baleno comme un vainqueur mais il semble y avoir un décalage initial avec le grand garçon.

Si nous mettons le rapport puissance / poids des deux voitures, Baleno est en avance de seulement 1 PS. Bien que WagonR soit sous-alimenté, il est près de 150 kilogrammes plus léger que le Baleno. Au fil des ans, nous savons que l’unité trois cylindres de 1,0 litre de Maruti est énergique dans les petites voitures. Par exemple, le rapport puissance / poids de S-Presso est de 93 BHP par tonne! Le rapport de WagonR avec un moteur de 1,2 litre est de 100 BHP.

L’unité à quatre cylindres de 1,2 litre de Baleno produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal. WagonR, quant à lui, produit 67 PS et 91 Nm de couple maximal. Baleno obtient également un système hybride intelligent sur certaines variantes qui fournit 7 PS de plus avec le même couple. Il est également légèrement plus efficace.

Les options de boîte de vitesses sur Baleno incluent un MT à 5 vitesses et un CVT. Le WagonR est couplé à un MT à 5 vitesses et à un AMT à 5 vitesses, ce dernier uniquement disponible sur le plus gros moteur. Continuez à regarder sur notre site Web pour plus de ces courses entre voitures que nous voyons sur nos routes tous les jours, chaque minute.