Maruti Vitara Brezza subit un crash à grande vitesse

Voici un accident récent impliquant un Maruti Vitara Brezza, où vous pouvez voir la qualité de construction et la sécurité du SUV sous-compact.

Maruti Vitara Brezza a reçu une cote de sécurité 4 étoiles lors du crash test mondial NCAP, ce qui en fait la voiture la plus sûre de Maruti pour l’Inde. Nous avons vu de nombreux incidents où il a traversé un accident majeur mais a sauvé la plupart du temps des vies de passagers. Voici un autre accident qu’un Brezza a récemment subi.

Le propriétaire conduisait sur une autoroute à deux voies lorsqu’il tentait de changer de voie et a heurté un conteneur par l’arrière. On dirait que le conducteur essayait de doubler et quand il ne pouvait pas, il a percuté le camion à grande vitesse. La voiture a été fortement touchée, mais a gardé tous les passagers en sécurité avec des blessures mineures.

Lisez aussi: Vérifiez cette course de dragsters entre Maruti Vitara Brezza et Ford Ecosport – Les résultats vous impressionneront!

Le pilier A et les zones de déformation à proximité ont tous été affectés. Les dégâts ont également atteint le compartiment moteur car plusieurs composants sont sortis sur la route. Le capot s’est froissé et le pare-brise s’est brisé. Cependant, si elle est vue, la cabine n’a pas reçu un impact énorme malgré le retrait complet de la porte côté conducteur.

La cabine étant intacte et les airbags déployés, les passagers à l’intérieur étaient tous en sécurité. Le propriétaire soumettra sa Brezza à une perte totale car les dégâts semblent avoir dépassé plus de 70%. Dans ce cas, il recevra la valeur amortie de la voiture de la compagnie d’assurance elle-même. Par exemple, s’il a 2 ans et a parcouru environ 50000 km, le propriétaire pourrait recevoir environ Rs 3 Lakhs de moins que le prix d’origine.

Il s’agit de la Vitara Brezza pré-rénovée qui était auparavant disponible avec un moteur diesel. Désormais, le Brezza conforme à la norme BS6 n’obtient qu’un moteur à essence de 1,5 litre qui produit 104 PS et 138 Nm de couple maximal, associé à un MT à 5 vitesses et un AT à 4 vitesses. Les prix commencent à Rs 7.34 Lakhs jusqu’à Rs 11.41 Lakhs (ex-showroom).