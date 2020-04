Maruti Suzuki SwiftDiesel maintenant officiellement arrêté en Inde!

Alors que nous l’avons toujours vu venir, Maruti Suzuki a maintenant retiré la liste des variantes diesel de la Swift de leur site Web. Il est désormais uniquement proposé avec le moteur essence 1.2L K12B.

Maruti Suzuki a récemment abandonné les variantes diesel de la Swift en Inde. La Swift a été le premier modèle de Maruti Suzuki à être propulsé par le moteur Multijet 1,3 L de Fiat. Il était connu pour ses caractéristiques amusantes à conduire tout en étant très économe en carburant et fiable. Malheureusement, le moteur diesel de la Swift n’a pas été mis à jour pour répondre aux normes BS6 et il est peu probable qu’il revienne de sitôt.

Le moteur diesel de 1,3 L de la Swift produisait 75 ch de puissance et 190 Nm de couple. Dans ses deux premières générations, le Swift diesel n’était proposé qu’avec une boîte manuelle à 5 vitesses, tandis que dans sa troisième génération, Maruti Suzuki a même introduit une boîte de vitesses AMT à 5 vitesses sur la Swift. Ce moteur Fiat 1,3 L était également connu comme le moteur national de l’Inde et le dernier de ces unités a été déployé à partir de l’usine Fiat de Ranjangaon le 23 janvier.

Le moteur diesel de 1,3 L était particulièrement bien adapté au caractère de la Swift et se sentait mieux réglé sur la Swift. L’unité a souffert d’un certain retard de turbo, vous invitant à travailler les vitesses plus souvent lorsque le régime du moteur est tombé en dessous de 2000 tr / min, mais lorsque vous avez dépassé 2000 tr / min, le moteur a tiré très fortement jusqu’à sa ligne rouge de 5000 tr / min. Combiné à sa nature économe, il était l’un des véhicules à hayon les plus amusants à conduire du pays.

À l’avenir, la Maruti Suzuki Swift ne sera offerte qu’avec le moteur à essence de série K de 1,2 L à aspiration naturelle qui produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à une boîte de vitesses AMT à 5 vitesses. Il est également question de Maruti Suzuki présentant le moteur à essence Dualjet plus puissant sur la Swift, comme il l’a récemment fait pour le lifting Dzure. Le moteur à essence Dualjet produit 90 ch de puissance.

Maruti Suzuki a également mis à jour silencieusement le système d’infodivertissement SmartPlay Studio sur la Swift. Il dispose désormais d’Android Auto, d’Apple Carplay et présente également l’état en direct de la voiture, y compris la distance à vide, l’efficacité énergétique moyenne ainsi que des avertissements tels qu’un faible niveau de carburant. Le BS6 Swift a actuellement un prix de départ de Rs 5,19 lakh et il rivalise avec le Ford Figo et le Grand i10 Nios. Le Figo et le Nios continuent de recevoir des groupes motopropulseurs diesel à l’ère BS6.