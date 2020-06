Maruti Suzuki Swift obtiendra bientôt une technologie hybride douce avec un moteur DualJet de 1,2 L

Pour compenser la perte du moteur diesel, Maruti Suzuki lancera bientôt la Swift avec le moteur DualJet 1,2 L du Baleno doté de la technologie hybride mil. Avec cela, le Swift deviendra également un peu plus puissant.

L’année 2020 marque les 15 ans de la Maruti Suzuki Swift en Inde et depuis son introduction en 2005, elle a parcouru un long chemin sur notre marché. Devenant une voiture extrêmement populaire parmi les Indiens, la Swift est actuellement dans sa quatrième génération après avoir vu son introduction à l’Expo Auto 2018. Sur le plan international, le Swift a également récemment fait peau neuve avec de subtils changements cosmétiques et un peu plus de technologie sous sa peau.

Maruti Suzuki Swift obtiendra bientôt le moteur 1.2L DualJet avec une technologie hybride douce.

Bien qu’il ne soit pas encore clair quand Maruti Suzuki apportera ce Swift revisité en Inde, la technologie sous sa peau dont nous parlons est beaucoup plus tôt sur les cartes. Vous l’avez peut-être déjà deviné. Oui, nous parlons de la technologie hybride douce SHVS 48V de Maruti Suzuki et elle sera bientôt proposée sur la Swift. Maruti Suzuki propose déjà cette technologie sur la Ciaz et la Baleno. On en parle également pour le Vitara Brezza et bientôt sur le Swift également.

Jusqu’à très récemment, Maruti Suzuki proposait la Swift avec un quatre cylindres de 1,2 L, un moteur à essence ou un moteur diesel à quatre cylindres de 1,3 L de Fiat. En entrant dans l’ère BS6, nous avons vu Maruti Suzuki débrancher les versions diesel de la Swift. Ce moteur diesel de 1,3 L était très important pour la Swift en raison de sa nature économe et a attiré un grand nombre d’acheteurs sur la Swift. Actuellement, avec seulement un seul moteur à essence, Maruti Suzuki a l’intention de combler le vide du moteur diesel sur la Swift en offrant le moteur hybride doux DualJet de 1,2 litre du Baleno.

Actuellement, le moteur à essence de 1,2 L de la Swift produit 82 ch et 113 Nm de couple maximal. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à une boîte de vitesses AMT. Avec l’introduction du moteur hybride doux 1.2L DualJet, la Swift deviendra également plus puissante avec 89 ch mais son couple restera identique à 113 Nm. Dans le Baleno, le moteur DualJet a une économie de carburant certifiée ARAI de 23,87 kmpl et le Swift pourrait également avoir des chiffres similaires. Et voilà, la perte du moteur diesel pourrait bien être compensée par les avantages d’un moteur à essence.

Le système SHVS 48V SHVS de Maruti Suzuki comprend essentiellement une batterie lithium-ion qui améliore l’économie de carburant et améliore également l’efficacité thermique du moteur en réduisant la friction. La technologie SHVS aide à l’accélération sans compromettre la frugalité et récupère également l’énergie du freinage pour charger les batteries pour aider le couple et les fonctions de démarrage / arrêt au ralenti. La technologie hybride douce sera un excellent ajout à la Swift. Il ramènera non seulement les clients diesel à la Swift, mais il deviendra également un peu plus puissant et peut-être un peu plus amusant. Le lancement est prévu dans les prochains mois.

