Maruti Suzuki S-Presso obtient une cote de sécurité NCAP mondiale choquante de 0 étoiles!

Le Global NCAP a récemment testé en collision le Maruti Suzuki S-Presso et il est reparti avec une cote de sécurité choquante de 0 étoiles en matière de protection des occupants adultes. Il a cependant obtenu 2 étoiles pour la protection des enfants.

Le Global NCAP a réalisé une autre série de crash-tests pour les voitures fabriquées et vendues ici en Inde et les résultats sont assez choquants cette fois. Nous parlons ici du Maruti Suzuki S-Presso, qui a subi les crash tests Global NCAP et qui a obtenu une cote de sécurité 0 étoiles très décevante. Depuis son lancement plus tôt l’année dernière, le S-Presso n’a pas tardé à grimper dans le tableau des ventes, grâce à son prix abordable, à son originalité et, bien sûr, à être un Maruti. Le mauvais score dans les résultats des crash tests est cependant assez décevant, en particulier lorsque les constructeurs automobiles indiens intensifient leur jeu en matière de sécurité.

Maruti Suzuki S-Presso obtient une cote de sécurité choquante de 0 étoiles aux crash tests Global NCAP.

Global NCAP, comme c’est sa norme, teste toujours la variante de base de chaque modèle qu’il teste en cas de collision. Ici, cependant, dans le cas du S-Presso, il semble que Global NCAP ait testé la version VXi de milieu de gamme, comme on peut le voir sur les images. La version VXi de milieu de gamme du S-Presso est équipée d’un seul airbag pour le conducteur. L’airbag du passager avant peut être opté pour un équipement optionnel. Maruti Suzuki propose des coussins gonflables doubles uniquement sur la variante VXi + entièrement chargée du S-Presso. Le crash test frontal de la berline a été réalisé à une vitesse de 64 km / h.

Le Maruti Suzuki S-Presso a obtenu un score choquant de 0,00 point sur un score total de 17,00 en protection de l’occupation adulte. Le mauvais score était principalement dû à des lectures de dommages élevés dans la région du cou des mannequins de test des passagers avant adultes. Des lectures similaires de dommages élevés ont également été enregistrées pour la poitrine du conducteur et cela pourrait vraiment s’avérer fatal en cas de gros impact. Le rapport de crash test de Global NCAP indique que la structure et la zone du plancher du S-Presso étaient toutes deux «instables» à l’impact.

Lisez aussi: Kia Seltos n’obtient qu’une cote de sécurité moyenne de 3 étoiles lors des crash tests mondiaux NCAP!

En ce qui concerne la sécurité des enfants aux places arrière, le S-Presso a réussi à récupérer du terrain en marquant 13,84 sur un total de 49,00. Cela ne confère au S-Presso qu’une cote de sécurité 2 étoiles en matière de protection des enfants. Le mauvais score est dû à la mauvaise performance des systèmes de retenue. Le Maruti Suzuki S-Presso ne propose pas d’ancrages ISOFIX pour siège enfant standard, ni de ceintures de sécurité à 3 points pour tous les passagers de la voiture.

Lisez aussi: Hyundai Grand i10 Nios obtient une cote de sécurité médiocre 2 étoiles aux crash tests mondiaux NCAP!

Ce n’est pas une surprise pour une voiture Maruti Suzuki de repartir avec un mauvais score aux crash tests Global NCAP. Cependant, une cote de sécurité de 0 étoiles est plutôt scandaleuse. Cela apparaît particulièrement comme un contraste énorme lorsque même des fabricants locaux comme Tata et Mahindra prennent la sécurité très au sérieux, en obtenant des notes de quatre ou cinq étoiles pour leurs propres voitures. Lors d’occasions précédentes où Global NCAP a testé des voitures Maruti Suzuki comme Ertiga, Wagon R, Eeco, Vitara Brezza et d’autres, avec des résultats allant de 0 à 4 étoiles.