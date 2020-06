Maruti Suzuki S-Presso disponible avec des réductions de près d’un demi-Lakh!

Dans une tentative de capitaliser sur le sentiment d’achat croissant parmi les clients maintenant, Maruti Suzuki offre la S-Presso avec des remises de près d’un demi-lakh.

L’industrie automobile indienne a recommencé à accélérer après le verrouillage du coronavirus. Les experts de l’industrie prédisent qu’il y aura désormais un sentiment d’achat accru, car de plus en plus de personnes préféreraient les véhicules personnels aux transports publics. Cette tendance sera plus évidente dans le segment des voitures d’entrée de gamme à petit budget et c’est pourquoi Maruti Suzuki est intervenue pour tirer le meilleur parti de cette situation. Maruti Suzuki offre des rabais de près d’un demi-lakh à l’achat d’une nouvelle S-Presso.

Maruti Suzuki offre la S-Presso avec des remises pouvant atteindre 48 000 roupies.

Eh bien, le montant exact du rabais qui peut être utilisé est de 48 000 roupies et voici comment il se décompose. Tout d’abord, les concessionnaires Maruti Suzuki offrent une remise en espèces de 20 000 roupies sur une toute nouvelle S-Presso. En outre, il existe également un bonus d’échange pouvant atteindre 20 000 roupies et vous bénéficiez d’une valeur supplémentaire de 8 000 roupies d’avantages supplémentaires tels que des accessoires, des remises d’entreprise, etc. Les prix du Maruti Suzuki S-Presso en Inde commencent à partir de Rs 3,69 lakh et montent à Rs 4,91 lakh, ex-showroom, Delhi.

Maruti Suzuki a lancé la S-Presso en septembre 2019 et dès le début, la S-Presso a connu une course très réussie dans le pays. Maruti Suzuki a régulièrement vendu au moins 10 000 unités de la S-Presso chaque mois depuis son lancement et c’est un très bon nombre étant donné que le marché n’a pas été aussi favorable au cours des deux dernières années. Plus tôt cette année, Maruti Suzuki a même commencé à exporter la S-Presso de l’Inde vers d’autres marchés d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie.

Le S-Presso est basé sur la plate-forme Heartect de Maruti Suzuki et il est propulsé par un moteur trois cylindres de 1,0 litre qui produit 68 ch et 90 Nm de couple. C’est le même moteur qui fonctionne dans l’Alto K10. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à une AMT à 5 vitesses. Le moteur était conforme BS6 dès son lancement et il renvoie une économie de carburant de 21,7 kmpl avec les boîtes de vitesses manuelles et automatiques.

Le Maruti S-Presso est assez bien équipé pour son prix et le segment dans lequel il est assis. Il dispose d’une console de bord entièrement numérique, d’un climatiseur avec chauffage, d’une télécommande sans clé, de vitres électriques avant, d’ORVM réglables en interne, de Smart Play 17,78. Infodivertissement à écran tactile cm avec Bluetooth, Android Auto et Apple CarPlay, commandes audio et commandes vocales montées au volant, airbag conducteur, ABS avec EBD et capteurs de stationnement arrière. C’est beaucoup pour une si petite voiture.