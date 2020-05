Maruti Suzuki peut des rabais allant jusqu’à Rs 45K

Maruti offre des rabais importants jusqu’à 45 000 roupies sur plusieurs de ses voitures. Sur Vitara Brezza et Ertiga, aucune offre n’est disponible.

La normalité dans l’industrie automobile prend lentement vie alors que les constructeurs commencent leurs productions. Les concessions ont également commencé à s’ouvrir et dans de nombreux États, les livraisons ont également commencé. Pour récupérer les pertes subies, les constructeurs proposent de fortes remises sur leurs voitures.

Source – MyCarHelpline

Pour l’instant, aucune offre n’est valable pour Vitara Brezza Petrol et Ertiga Petrol. De plus, les réservations pour l’essence S-Cross ont commencé officiellement, après que Maruti ait taquiné le crossover. Nous prévoyons que Maruti lancera la S-Cross avec un moteur à essence BS6 d’ici la fin de ce mois.

Vous bénéficiez de la remise maximale de Rs 45,000 sur Maruti Swift, Dzire Facelift et Celerio Petrol et CNG. Sur Alto 800 Essence et CNG, vous bénéficiez d’une bonne remise de Rs 35,000. Avec la remise, la voiture Maruti la plus abordable est désormais proposée à partir de Rs 2,59 Lakhs jusqu’à Rs 4 Lakhs (ex-showroom Delhi).

Maruti Eeco a également reçu un moteur conforme BS6 et est offert avec des remises de 10 000 Rs en espèces et de 20 000 Rs en échange. Le même rabais est applicable pour S-Presso et WagonR. Les deux voitures à hayon sont très populaires sur le marché et avec une bonne offre de réduction, elles ne manqueront pas de devenir plus attrayantes bientôt.

Pendant ce temps, Maruti a abandonné l’Alto K10 en ne le mettant pas à niveau avec le moteur BS6. Les responsables ont expliqué que le K10 était trop proche du prix de l’Alto 800 et du S-Presso. Depuis que Maruti a lancé son hayon de style SUV, la demande d’Alto K10 a diminué. Il était livré avec le même moteur de 1,0 litre, mais semblait très dépassé par rapport à S-Presso.

Les rapports suggèrent que le Maruti va supprimer progressivement l’Alto 800 et le Celerio d’ici 2021. Les deux sont vers la fin de leur cycle de vie en Inde et seront remplacés par des voitures complètement nouvelles. Maruti sortira une voiture de 800 cm3 ainsi qu’un remplacement de Celerio avec un moteur de 1,0 litre.