Selon un dernier rapport, Maruti Suzuki envisage un tout nouveau SUV de taille moyenne pour affronter les Creta et Seltos qui seront développés en partenariat avec Toyota. Le SUV pourrait être prévu en 2022.

Le partenariat entre Maruti Suzuki et Toyota verra le premier donner un grand nombre de ses modèles au second pour des modèles avec badge. Outre le partage de voitures, le développement conjoint de produits et de technologies fait également partie de l’agenda. Ce partenariat est non seulement d’une grande importance pour le marché intérieur, mais il revêt également une importance égale au niveau mondial. Il y a pas mal de produits intéressants dans le pipeline à l’échelle mondiale. On parle même d’un nouveau SUV de taille moyenne de Maruti Suzuki.

Maruti Suzuki envisage-t-elle également l’espace SUV de taille moyenne avec Toyota? (Image utilisée à des fins de représentation uniquement).

Selon un récent rapport, Maruti Suzuki cherche à s’étendre au-delà du segment des voitures Rs 10-12 lakh et à introduire un tout nouveau produit qui ira à l’encontre des goûts de la Hyundai Creta, de la Kia Seltos et de la Tata Harrier. Ce nouveau SUV de taille moyenne serait développé en partenariat avec Toyota et le SUV devrait faire ses débuts mondiaux en 2022. Ce nouveau SUV Maruti Suzuki de taille moyenne sera basé sur la plate-forme Global C existante qui sous-tend le Vitara Brezza. Nous vous avions également signalé qu’il y avait un tout nouveau monospace du segment C dans le pipeline qui serait co-développé par les deux marques et qui devrait arriver en 2023.

Selon des informations, le SUV de taille moyenne et le monospace du segment C seront produits dans l’usine Bidadi de Toyota au Karnataka. Même Ford et Mahindra envisagent également l’espace monospace du segment C avec leur propre partenariat. Cependant, pour Maruti Suzuki et Toyota, les deux marques auront leur propre point de vue sur les SUV de taille moyenne et les monospaces du segment C, en fonction de la préférence de chaque marque sur la façon dont elles souhaitent les positionner. Mais avant cela, Maruti Suzuki fournira à Toyota les Ertiga, Vitara Brezza et Ciaz à rebadger de la même manière que la Glanza.

Lisez aussi: Avez-vous peur d’envoyer votre voiture en réparation? – Maruti a une solution

Lorsque Maruti Suzuki est sortie de sa zone de confort de vendre des voitures à petit budget en 2015 avec la création de la marque Nexa, ce fut vraiment un grand pas. Lorsque Maruti a lancé la Vitara Brezza en 2016 sous la marque Nexa, cela a changé la donne pour l’entreprise. À l’époque, nous n’avions que la Ford Ecosport dans le segment des SUV compacts et la Brezza a rapidement pris le relais en un rien de temps avec les meilleurs numéros de la catégorie. Nous savons tous à quel point la voiture a réussi, à tel point qu’elle a attiré tant de constructeurs dans ce segment qu’elle est désormais surpeuplée.

Lisez aussi: Voici une liste détaillée des caractéristiques des variantes du BS6 Mahindra Scorpio.

Le succès du segment des SUV de taille moyenne n’est pas loin non plus et est bien souligné par les Seltos et les Hector, qui ont tous deux contribué à établir ces nouvelles marques en Inde. Dans un tel scénario, il est très logique que Maruti Suzuki exploite le potentiel de ce segment, en particulier en le faisant avec Toyota. Les SUV et C-MPV de taille moyenne pourraient être vendus exclusivement via le réseau de vente au détail Nexa afin de maintenir leur statut haut de gamme.