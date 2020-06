Maruti Suzuki aurait travaillé sur deux autres voitures d’entrée de gamme!

Maruti Suzuki travaille sur deux nouvelles voitures d’entrée de gamme, dont l’une sera un nouveau modèle 800cc tandis que l’autre sera propulsée par un moteur à essence 1.0L. Ceux-ci pourraient remplacer l’Alto 800 et le Celerio vieillissants.

En ce qui concerne les voitures d’entrée de gamme en Inde, personne ne le fait mieux que Maruti Suzuki. Ils dominent le segment depuis des décennies maintenant et resteront probablement à la première place pendant longtemps. D’autres fabricants ont largement ignoré le segment des voitures de moins de 5 roupies, car les normes d’émissions et les réglementations sur les essais de collision plus strictes de ces dernières années ont rendu de plus en plus difficile la compétitivité de ce segment sensible aux prix. Mais c’est exactement ce dont Maruti Suzuki a profité et un nouveau rapport suggère que la société travaille sur deux nouvelles voitures qui seront vendues au prix de 5 roupies lakh.

Maruti Suzuki travaillerait sur deux nouvelles voitures d’entrée de gamme sous la marque Rs 5 lakh.

Avec l’expansion du portefeuille d’entrée de gamme de la marque, Maruti Suzuki renforcera encore son emprise sur ce segment. Le rapport suggère en outre que parmi ces deux voitures en préparation, l’une sera un tout nouveau modèle 800cc tandis que l’autre sera propulsée par un moteur à essence de 1,0 L. Nous tenons à souligner que Maruti Suzuki vend actuellement l’Alto avec un moteur 800cc et ils ont également le Celerio qui est propulsé par un moteur à essence à trois cylindres de 1,0L. Ces deux voitures doivent faire l’objet d’une mise à jour depuis longtemps.

Cela signifie-t-il que ces deux voitures à venir pourraient remplacer l’Alto et la Celerio vieillissantes? Le directeur général de Maruti Suzuki, Kenichi Ayukawa, avait confirmé que la société travaillait effectivement sur un nouveau modèle 800cc parmi une foule d’autres modèles, mais n’a pas approfondi les détails de cette voiture à venir. Pendant ce temps, Maruti Suzuki a connu un grand succès avec le WagonR de troisième génération qui a été introduit début 2019 et avec le lancement de l’Espresso, la marque s’est ouverte un tout nouveau segment pour elle-même.

M. Ayukawa a également reconnu le fait que les nouvelles voitures d’entrée de gamme seront développées conformément aux dernières normes de crash test et d’émission tout en maintenant les coûts bas. Il a également admis qu’une telle réglementation augmentait le coût de la voiture d’au moins 10%. La plupart des autres constructeurs automobiles – autres que Renault et Datsun – ont pour la plupart abandonné le segment d’entrée de gamme. Bien que la contribution globale du segment des voitures d’entrée de gamme sur le marché ait diminué progressivement, le segment sous Rs 5 lakh devrait générer près de cinq ventes unitaires de lakh par an au cours des deux ou trois prochaines années et Maruti Suzuki veut d’en tirer le meilleur parti.

Surnommé YNC, Maruti Suzuki devrait lancer le premier de ces deux nouveaux produits vers la fin de cette année. Vraisemblablement un hayon, le YNC devrait remplacer le Celerio et sera propulsé par un moteur à essence de 1,0 L du WagonR. Quant au nouveau modèle 800cc, il a été baptisé Y0M et ne devrait faire ses débuts que bien plus tard vers la saison des fêtes de 2021. La décision sur l’Alto 800cc, s’il continuera d’être en vente aux côtés de la nouvelle voiture ou ne sera pas non plus prise à peu près à la même période.