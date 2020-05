Maruti livre déjà plus de 5 000 voitures après Lockdown 3.0

Les concessionnaires ont commencé à s’ouvrir et Maruti Suzuki a déjà enregistré plus de 5 000 voitures vendues au cours des deux derniers jours.

Nous sommes actuellement dans la phase de verrouillage 4.0, où nous avons beaucoup de choses qui s’ouvrent maintenant. Les transports publics ont repris, les marchés et les magasins non essentiels peuvent désormais s’ouvrir et les gens peuvent voyager entre les États. L’industrie automobile obtient également un grand soulagement car les concessionnaires peuvent enfin s’ouvrir dans la plupart des villes.

Maruti Suzuki a déjà relancé ses opérations à travers le pays. Les usines du Gujarat et de Manesar ont commencé à fonctionner, mais pas à pleine capacité. Les concessions ont commencé à ouvrir dans certains États il y a une semaine, tandis que la plupart des villes l’ont vu depuis les derniers jours.

Maruti a déjà vendu plus de 5 000 voitures au cours de cette période de quelques jours. À l’heure actuelle, il n’y a pas de période d’attente pour la plupart des voitures et vous pouvez en obtenir une très bientôt. Le mois dernier, MSIL, le plus grand constructeur automobile indien, a déclaré 0 vente en raison du verrouillage. C’est la première fois que cela se produit depuis des années.

Maruti s’assure que les concessions sont complètement aseptisées et respectent les normes de distanciation sociale. Seules quelques personnes sont autorisées à entrer dans la salle d’exposition à la fois. En outre, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant pour vérifier les voitures. Toutes ces mesures visent à garantir que l’acheteur est sûr et sans souci.

De l’autre côté, le fabricant a également commencé à vendre en ligne, y compris l’achat et la réservation d’une voiture. Grâce à leur site officiel, vous pouvez sélectionner la voiture de votre choix et la réserver sur place. Après cela, le directeur des ventes de votre concessionnaire le plus proche fera le suivi des dates de livraison, des options de financement et du devis final.

Les livraisons à domicile de voitures neuves ont également commencé, un cadre livrant la voiture complètement aseptisée et couverte. De même, vous pouvez également planifier votre entretien de voiture en ligne en sélectionnant simplement une date et en entrant l’adresse. Le centre de service enverra quelqu’un pour récupérer la voiture personnellement.