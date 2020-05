Maruti Baleno s’envole vers le toit d’une maison dans un accident

Voici un accident impliquant Maruti Baleno où vous pouvez voir le hayon s’écraser sur le toit d’une maison. Comment est-ce arrivé?

La conduite sur des routes de montagne est très dangereuse et nécessite une certaine expérience de conduite. Vous ne pouvez pas simplement apprendre aujourd’hui et partir à la montagne dans une semaine. Il y a des pentes descendantes et ascendantes, puis des virages aveugles et des virages larges qui nécessitent beaucoup de compétences de conducteur. Bien que très expérimenté, de nombreux accidents sont souvent signalés.

Voici un accident de ce type survenu par un conducteur expérimenté. Comme vous pouvez le voir, le Maruti Baleno s’est écrasé sur le toit d’une maison. Laissant toutes choses de côté, comment est-ce arrivé? En fait, la voiture est celle d’un résident de l’Himachal Pradesh qui avait un permis de conduire d’apprenti et venait de commencer son expérience de conduite.

Lisez aussi: Cette Toyota Corolla Altis brise un mur et s’écrase dans une maison

Il s’avère que le conducteur, qui est un retraité de l’armée, conduisait à grande vitesse sur les routes de montagne. Tout en prenant un virage, il a soudainement perdu son contrôle et s’est écrasé sur une barrière. L’impact a été tel que la voiture a franchi la barrière et s’est ensuite envolée vers une maison entourant la route.

La distance entre la route et la maison était d’environ 20 pieds, ce qui semble facile pour une voiture légère. Les dommages à la voiture n’étaient pas si élevés et trois passagers à l’intérieur du Maruti Baleno ont marché en toute sécurité sans aucune blessure. Comme vous pouvez le voir, la maison n’a pas été beaucoup endommagée sinon le toit aurait pu s’effondrer.

Pour ramener la voiture sur la route, les habitants ont utilisé des poutres et des tuiles comme pont entre la route et le toit. Ensuite, ils ont fait reculer la voiture lentement et avec succès. Ce scénario de pont aurait été très difficile car la voiture aurait pu littéralement plonger dans la vallée. De là, la voiture serait complètement endommagée et irréparable.

Lisez aussi: Cette Hyundai Verna s’écrase dans un mur de Qutub Minar; Monte en flammes

Maruti Baleno pèse environ 800 kg, ce qui la rend plus légère que de nombreuses autres voitures du segment. Il obtient un moteur à essence de 1,2 litre et un moteur à essence hybride doux en option. Ce dernier produit 90 ch, soit environ 7 ch de plus que le moteur non hybride. Baleno est l’une des voitures les plus populaires en Inde et la berline à hayon la plus vendue de sa catégorie.