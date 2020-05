Maruti Baleno contre Hyundai i20

Les deux berlines les plus populaires de l’Inde, Maruti Baleno et Hyundai i20, s’affrontent dans une course de dragsters! Voyez qui est le gagnant.

Les hayons sont toujours très populaires auprès des jeunes qui aiment souvent le modifier avec certains ou les autres ajustements. Ceux qui ont un bon budget et peuvent se permettre un entretien élevé optent pour la Volkswagen Polo. Il s’agit sans aucun doute de la conduite la plus puissante et la plus amusante de sa catégorie. Sinon, les jeunes optent alors pour le Maruti Baleno, le Hyundai i20, le Hyundai Grand i10, le Ford Figo ou le Maruti Swift.

Voici une course de drag rapide entre Maruti Baleno et Hyundai i20. Tous deux sont des rivaux de premier plan dans leur segment, malgré le fait que le premier rapportait près du double des chiffres de vente. Dans cette course, nous avons le Baleno essence 1,2 litre contre le 1,4 litre Diesel i20. Donc techniquement, c’est une course essence vs diesel.

Vous pouvez voir que la Hyundai i20 a une longueur d’avance claire en raison de plus de couple. En près de 10-15 secondes, Maruti Baleno parvient à le dépasser et peut être vu le faire avec facilité. Vers la fin, il y a une différence importante entre les deux voitures, Baleno s’imposant clairement comme le vainqueur.

Mais, comme vous le savez peut-être, le i20 Diesel produit plus de puissance et de couple que le Baleno. Pourtant, il n’offre même pas une concurrence étroite. La raison principale est qu’il a un moteur diesel. Avec le moteur diesel, vous devez changer de vitesse à un régime plus bas, ce qui prend quelques secondes.

Par exemple, avec un moteur diesel, le couple maximal peut généralement être atteint en seulement 2000-2500 tr / min. Alors que, dans une voiture à essence, vous pouvez la tirer jusqu’à un maximum de 3500-4000 tr / min. Vous pouvez voir que lorsque le Baleno vient de passer la deuxième vitesse, l’i20 passe en troisième. Cette fraction de secondes offre une nette victoire au Baleno.

Quant au Baleno dans cette course, il dispose d’un moteur essence 1,2 litre qui produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal. L’i20 Diesel obtient un moteur diesel de 1,4 litre qui produit 90 ch et 220 Nm de couple maximal. Maintenant, la même unité diesel a été abandonnée et l’i20 est maintenant un modèle à essence uniquement. Bientôt, avec son modèle de nouvelle génération à venir, i20 recevra un nouveau diesel et un moteur à essence turbo.