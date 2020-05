Maruti Alto et XUV500 tout-terrain sur la route la plus dangereuse de l’Inde

Voici une vidéo où vous pouvez voir Maruti Alto 800, Toyota Innova et Mahindra XUV500 s’efforcer de conquérir l’une des routes les plus dangereuses à conduire de l’Inde.

Avez-vous déjà été sur la route Manali-Kaza? Même moi, je n’y suis pas allé, mais j’ai entendu que l’Inde est l’une des routes les plus dangereuses à parcourir. Il y a certains patchs qui ne sont pas des routes et juste de gros rochers. Certaines de ces parcelles proviennent également des lacs asséchés. Lorsque le verrouillage est terminé et que le coronavirus est dans le passé, beaucoup d’entre vous l’ont peut-être déjà prévu.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir trois voitures essayant de traverser cette route Manali-Kaza via le col Rohtang, qui n’est que des rochers et aucune route appropriée. En raison d’un embouteillage massif, ces trois voitures ont choisi de traverser cette route accidentée pour gagner du temps. Regardez la vidéo et vous pouvez voir les trois voitures en difficulté.

Les trois voitures ici sont Mahindra XUV500, Maruti Alto 800 et Toyota Innova Crysta. Trois voitures différentes avec des tailles et des objectifs différents. Tout d’abord, les trois traversent un petit ruisseau qui semble être une tâche facile pour tous. Juste après le ruisseau, vient un patch où les trois voitures ont du mal à traverser.

Tout d’abord, vous pouvez voir que la Toyota Innova est bloquée et ne peut pas bouger malgré une poussée supplémentaire pour 4 à 5 personnes. Le second est Alto qui racle son fond à cause des gros rochers. Vous pouvez même voir son essieu avant se desserrer un peu. Vient enfin le XUV500, qui n’est qu’à quelques mètres de s’écraser sur les rochers. Cependant, après quelques essais, tous effacent le patch.

Toutes ces voitures n’avaient pas de gens assis à l’intérieur, du moins pas à l’arrière. Innova et XUV500 ont une bonne garde au sol et c’est pourquoi ils ont réussi à traverser ce patch sans racler le fond. L’Alto 800, en revanche, n’a pas une superbe garde au sol. Maruti S-Presso, au lieu d’Alto, aurait facilement ignoré ce scénario hors route.

Il est conseillé de ne pas voyager seul dans ces patchs. La plupart d’entre eux sont un peu loin de la route principale, ce qui pourrait entraîner des problèmes de réseau. De plus, si vous êtes coincé seul, vous pourriez avoir de gros ennuis. Essayez de demander l’aide de chauffeurs locaux qui sont généralement des experts en la matière. Soyez en sécurité et dans quelques mois de plus, vous pourrez peut-être planifier ce voyage!