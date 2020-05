Martin Pasko décède à 65 ans

Crédit: Ross Andru (DC)



L’écrivain / éditeur Martin Pasko est décédé à l’âge de 65 ans, selon un ami et ancien DC Publiher Paul Levitz. La date ou la cause du décès est inconnue pour le moment.

Le Québécois natif était un écrivain prolifique, travaillant principalement chez DC mais avec aussi de courts séjours chez Marvel Comics et Disney Comics. Il est bien connu pour ses bandes dessinées Superman, Comics d’action, Saga de la chose des marais, et Justice League of America.

« Il a été le premier de la génération des fans à être l’auteur régulier de Superman (puis le mission de prestige à DC), a aidé à ramener Wonder Woman à la gloire après son détour en costume, et a touché la vie de la plupart des héros de DC « , a écrit Levitz.

En plus de la bande dessinée, Pasko a eu une longue carrière à la télévision. En plus de servir d’écrivain / éditeur d’histoire sur Batman: la série animée (co-écriture Batman: Masque du fantasme même), il a écrit des épisodes de À votre santé, Rosanne, Thundarr le Barbare, et Teenage Mutant Ninja Turtles.

À divers moments, Pasko a été rédacteur en chef pour DC et Disney Comics, et à la fin des années 1990 et au début des années 2000, DC était principalement la liaison de Warner Bros.pour les diverses adaptations télévisées et cinématographiques de bandes dessinées DC.