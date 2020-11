Martin Keown dit qu’un joueur de 22 millions de livres sterling est «  une révélation  » pour Tottenham Hotspur et donne son verdict pour le titre – .

in

Martin Keown a déclaré sur talkSPORT (10h55, 20 novembre 2020) que Son Heung-min a été une révélation pour Tottenham Hotspur cette saison.

La légende d’Arsenal a été impressionnée par les performances de l’attaquant international sud-coréen, qui a coûté à Tottenham 22 millions de livres sterling en frais de transfert lorsqu’ils l’ont signé Bayer Leverkusen à l’été 2015, comme le rapporte The Guardian.

Keown a également déclaré que Tottenham ne remporterait pas le titre de Premier League cette saison malgré ses résultats ces dernières semaines.

L’Anglais a déclaré sur talkSPORT (10 h 55, 20 novembre 2020): «Son fils a été une révélation cette saison.»

Keown a ajouté: « Cela se passe bien pour les Spurs, mais je ne pense pas qu’ils vont gagner la Premier League. »

Son a été superbe pour Tottenham au fil des ans et est une figure constante dans l’équipe.

L’international sud-coréen joue bien en ce moment. Le joueur de 28 ans a marqué huit buts et fourni deux passes décisives en huit matches de Premier League.Il a marqué un but et fourni une passe décisive en 102 matches de Ligue Europa pour les Spurs jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Défi du titre

Tottenham n’est qu’à un point du leader Leicester City au classement de la Premier League en ce moment et est en bonne forme.

Alors que l’objectif principal des Spurs cette saison doit être de terminer aux places de la Ligue des champions, ils pourraient se battre pour le titre s’ils continuent à remporter des victoires dans les semaines à venir.

