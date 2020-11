Martin Kaymer, Danny Willett et Lee Westwood en tête d’affiche du championnat inaugural de golf à Dubaï

Lee Westwood, double vainqueur de la Race to Dubai, sera rejoint par les grands champions Martin Kaymer et Danny Willett alors qu’un solide championnat international se réunira lors du premier championnat de golf de Dubaï présenté par DP World. Le nouvel événement, qui se jouera sur le parcours de feu de Jumeirah Golf Estates du 2 au 5 décembre, fait partie d’un double en-tête avec le championnat DP World Tour de fin de saison, où le dernier n ° 1 européen sera couronné. Westwood vise plus de gloire aux Émirats arabes unis après avoir remporté son 25e titre du circuit européen au championnat HSBC d’Abu Dhabi plus tôt cette saison. L’Anglais est actuellement quatrième du classement Race to Dubai, et une bonne performance autour du Fire Course pourrait augmenter ses chances de devenir N ° 1 européen pour la troisième fois, après ses triomphes en 2000 et 2009. Deux fois vainqueur majeur et champion de la Race to Dubai 2010, Kaymer vise à poursuivre la renaissance de carrière qu’il a connue cette saison au double-tête de Dubaï. La star allemande de la Ryder Cup est en forme aux Emirats, avec trois victoires à Abu Dhabi parmi ses 11 titres du circuit européen. Danny Willett, vainqueur du Masters Tournament 2016, apporte encore plus de puissance au championnat de golf à Dubaï. L’Anglais a déjà connu du succès ici, remportant le DP World Tour Championship en 2018 et le Dubai Desert Classic en 2016, deux mois à peine avant d’enfiler la Green Jacket à Augusta National. «C’est toujours un plaisir de jouer à Dubaï, alors chapeau à toutes les personnes impliquées dans l’ajout de ce nouvel événement au calendrier», a déclaré Willett. «J’ai gagné plusieurs fois à Dubaï, alors j’ai sauté sur l’occasion de jouer un autre tournoi là-bas. Les installations sont de classe mondiale et incomparables. Voir aussi 6 personnages Marvel Jamie Lee Curtis seraient parfaits pour jouer «Nous connaissons tous très bien le parcours Earth car il accueille le DP World Tour Championship, mais le parcours Fire apportera un nouveau défi à nous, joueurs et c’est un défi que j’ai vraiment hâte de relever. Westwood et Willett seront rejoints sur le terrain par d’autres vainqueurs de la Rolex Series, dont l’Angleterre Aaron Rai, l’Autrichien Bernd Wiesberger et l’Espagnol Rafa Cabrera Bello, ainsi que par une foule de stars qui cherchent à s’ajouter aux victoires précédentes à Dubaï. L’Australien Lucas Herbert a fait sa percée en tournée européenne à la Dubai Desert Classic cette saison et il jouera au Jumeirah Golf Estates aux côtés du vainqueur 2018 Li Haotong de Chine et du capitaine victorieux de la Ryder Cup 2018 Thomas Bjørn, qui a battu le numéro 1 mondial Tiger Woods. au même titre en 2001. Le peloton comprendra également un certain nombre de gagnants de la Race to Dubai 2020, dont la star montante danoise Rasmus Højgaard, l’Américain John Catlin et le jeune Anglais Sam Horsfield – qui ont tous deux titres à leur nom cette saison – le duo espagnol Jorge Campillo et Adrian Otaegui, le Finlandais Sami Välimäki, l’Italien Renato Paratore et le Sir Henry Cotton Rookie de l’année 2019, Robert MacIntyre. En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 3, id: 345409, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});