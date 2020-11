Martin Kaymer, Danny Willett et d’autres joueurs à regarder au premier championnat de golf de Dubaï

Avant le championnat inaugural de Golf in Dubai qui débutera mercredi, nous examinons quatre joueurs qui pourraient scintiller autour de Jumeirah Golf Estates.

DANNY WILLETT

Le joueur de 33 ans a connu des succès antérieurs à Jumeirah Golf Estates, remportant le Dubai Desert Classic 2016 et le DP World Tour Championship 2018, ce dernier ayant mis fin à une sécheresse sans victoire de 953 jours. Clôturer sa saison sur une note positive sera sa principale préoccupation après avoir lutté pendant une grande partie de cette saison. Onze coupes manquées en 21 départs ne sont pas de bon augure pour la confiance, cependant, Willett devrait être encouragé par son respectable T25 à Augusta le mois dernier.

MARTIN KAYMER

Deux fois vainqueur majeur et champion de la Race to Dubai 2010, Kaymer a pour objectif de continuer sa forme torride cette campagne. L’Allemand, qui n’a pas connu de succès depuis l’US Open 2014 à Pinehurst, a montré des éclairs de brillance autour des parcours des EAU au fil des ans, remportant trois fois à Abu Dhabi. Soutenu par une promesse ce trimestre, le joueur de 35 ans s’est classé deuxième aux Andalucia Masters pour compléter ses deux top-5 et un top-10 à Wentworth lors de ses six derniers départs. Une renaissance de carrière pour le 11 fois vainqueur de l’European Tour.

AARON RAI

Le joueur de 25 ans a été en forme scintillante cette saison, réalisant le meilleur résultat de sa carrière à ce jour avec une victoire en barrage contre Tommy Fleetwood au Scottish Open le mois dernier. Au cours de cette douce période de flair, il a remporté la deuxième place à l’Irish Open ainsi que la troisième au championnat écossais. Le natif de Wolverhampton espère améliorer ses récentes performances aux Emirats, après avoir enregistré des arrivées en T40-MC-71 lors de ses trois derniers départs entre les tournois de Dubaï et d’Abu Dhabi.

RASMUS HOJGAARD

L’adolescent danois continue d’exceller sur le circuit européen, remportant deux titres cette saison, à l’Open de Maurice et au championnat britannique. Pour ajouter à sa réputation naissante, il a enregistré une deuxième place, un troisième et une paire de T6 pour grimper dans le top 75 du classement mondial. Premier vainqueur de l’European Tour né après 2000, Hojgaard a la classe pour briller autour des greens étendus du Fire Course.

En savoir plus sur l’application Sport360