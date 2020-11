Martin Hinteregger ne voit pas le calendrier serré comme un problème

Macna Jean Moto Macna Individi Bleu 28

Certains jeans de moto peuvent être un peu serrés en position d’assise extrême, mais le Macna Individi résout ce problème avec des zones stretch aux endroits stratégiques !Pliez vos genoux et penchez-vous comme vous le souhaitez ! Il possède des zones stretch au-dessus et au-dessous des genoux et au niveau