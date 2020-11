Martin Bashir apprend aux enfants à devenir journalistes dans l’émission Celebrity Supply Teacher de CBBC

La BBC a défendu une émission dans laquelle Martin Bashir, le journaliste accusé de techniques «trompeuses», enseigne aux enfants les principes du journalisme. Bashir, sous enquête pour avoir utilisé des relevés bancaires falsifiés et d’autres tactiques «contraires à l’éthique» pour obtenir son entretien historique avec la princesse Diana, présente un épisode de Celebrity Supply Teacher sur le bulletin télévisé de la chaîne pour enfants CBBC.i: ce que vous devriez regarder ensuite Répondant aux questions des enfants sur sa profession, Bashir dit que «le journalisme consiste à raconter des histoires, de vraies histoires pour que les gens puissent comprendre le monde qui les entoure. »Enregistré avant que Bashir ne tombe malade avec des complications découlant de Covid-19, le rédacteur en chef de la religion de la BBC conseille aux jeunes de« prendre un adulte, de prendre un téléphone ou un ordinateur portable et de commencer à observer, raconter les faits et enregistrer votre histoire parce que c’est ce que le journalisme »Diana, princesse de Galles, lors de son entretien avec Martin Bashir pour la BBC. (Photo: PA / BBC / PA Wire) Au cours de l’émission, qui utilise des images fixes de l’interview Panorama de 1995 pour illustrer sa carrière, Bashir dit à son jeune public: «Il n’a jamais été aussi facile d’être journaliste et de commencer à rapporter et à enregistrer ce que vous êtes. Bashir dit que le personnage de l’histoire qu’il aimerait le plus avoir interviewé est Martin Luther King ou Nelson Mandela. « Apprenez des erreurs » Expliquant pourquoi il était important de se renseigner sur les injustices historiques, Bashir a déclaré: « Si vous faites une erreur dans le passé et vous y pensez, vous êtes probablement moins susceptible de faire la même erreur à l’avenir. »Martin Bashir souffre de complications liées au coronavirus, a déclaré la BBC (Photo: PA) Le programme CBBC, première émission en juin et répétée pendant le Mois de l’histoire des Noirs, reste disponible sur BBC iPlayer. Bashir est actuellement arrêté de travailler en raison de complications de coronavirus suite à une chirurgie cardiaque.La BBC a déclaré que le programme resterait disponible sur l’iPlayer. Un porte-parole a déclaré: « L’objectif de cette émission est de présenter aux jeunes téléspectateurs le rôle historique de Martin Luther King. » Lord Dyson pour mener l’enquête La BBC a nommé Lord Dyson, ancien maître des rôles et juge de la Cour suprême, à la tête de son enquête indépendante. enquête sur la façon dont Bashir a obtenu son entretien décisif avec Diana. Lord Dyson a déclaré: «C’est une enquête importante que je vais commencer tout de suite. Je veillerai à ce qu’il soit à la fois complet et équitable. » On s’attend à ce que Bashir témoigne à l’enquête de Lord Dyson lorsque sa santé le permet.Earl Spencer a déclaré de faux relevés bancaires, donnant l’impression que des associés de la famille royale vendaient des articles aux journaux, et d’autres tromperies l’ont encouragé à présenter Bashir à sa sœur. est l’un des 20 visages célèbres, dont Marcus Rashford (PE) et Gemma Collins (Business Studies), qui donne des cours sur Celebrity Supply Teacher, conçu pour aider les enfants contraints de manquer l’école. Martin Bashir – Scoop-getter avec des techniques douteuses Comment le peu connu Martin Bashir a-t-il réussi à obtenir un scoop mondial en attirant la princesse Diana pour qu’elle parle de l’effondrement de son mariage avec le prince Charles, dans un spécial Panorama historique de 1995? La BBC a lancé une enquête indépendante sur les techniques «trompeuses» employées par Bashir pour gagner la confiance d’Earl Spencer et, par la suite, de sa sœur. Bashir a chargé un graphiste de produire de faux relevés bancaires censés montrer que l’ancien chef de la sécurité du comte avait été payé par un groupe de journaux et une mystérieuse société offshore. La paranoïa de Diana a «exploité» Spencer a accusé Bashir de fabriquer d’autres allégations destinées à exploiter les craintes de la princesse que ses conversations privées soient mises sur écoute par les services de sécurité. L’enquête de Lord Dyson demandera si les techniques de Bashir ont enfreint les normes éditoriales de la BBC et «dans quelle mesure» la BBC a mené sa précédente enquête sur les circonstances. Tony Hall, le responsable des nouvelles de la BBC dont l’enquête a disculpé Bashir, et qui est devenu directeur général, devrait faire partie des personnes appelées à témoigner. La BBC dit qu’une note manuscrite de Diana confirme qu’elle n’a pas été contrainte de faire l’interview. Tom Mangold, un journaliste principal de Panorama depuis 26 ans, a accusé hier Steve Hewlett, un responsable des nouvelles de la BBC, décédé en 2017, d’avoir orchestré une dissimulation pour protéger la société. Mangold dit que la BBC « a conspiré, menti, trompé et triché pour sortir du plus grand scandale qui menaçait sa réputation même avec la possibilité d’une action policière à la fin. » Le scoop Diana a aidé Bashir à sécuriser l’accès à des stars, dont Michael Jackson. Le rédacteur en chef de la BBC Religious Affairs, qui a arrêté son travail en raison de problèmes de santé, ne devrait plus retourner dans la salle de rédaction.

