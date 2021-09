Marthe Mercadier : la comédienne française est décédée à l’âge de 92 ans

Souffrant de la maladie d’Alzheimer depuis de nombreuses années, la comédienne Marthe Mercadier s’est éteinte à 92 ans. Icône du théâtre de boulevard, elle n’a pas foulé que les planches mais a su également s’imposer devant les caméras de télévision.

Une enfance difficile

Née à Saint-Ouen le 23 octobre 1928, dès son plus jeune âge, Marthe Mercadier est attirée par le monde du spectacle. A 5 ans elle auditionne déjà pour danser aux côtés de Joséphine Baker grâce à son grand-père (président de la Société des Auteurs à l’époque). Pourtant, à 6 ans, elle devient bègue puis muette et se retrouve paralysée pendant 2 ans et demi suite à une grosse chute. Il faut savoir qu’elle a vécu son adolescence pendant la Seconde guerre mondiale période pendant laquelle elle décide d’entrer dans la Résistance.

Théâtre, cinéma, télé… Marthe Mercadier est sur tous les fronts

A ses débuts, elle est souffleuse au théâtre, puis, à la fin des années 40, elle joue au théâtre de boulevard, pour ensuite devenir populaire à la télévision notamment grâce à son rôle dans la série Les Saintes Chéries de 1965 à 1970. Son premier rôle au cinéma date de 1950 dans Souvenirs perdus de Christian-Jaque. Son dernier sera en 2002 dans Les Aliénés d’Yvan Gauthier. Entre temps, elle jouera dans une trentaine de longs-métrages partageant l’affiche de grans noms tels que Michel Galabru ou Louis de Funès. Mais c’est au théâtre qu’elle a le plus travaillait, jouant dans une soixantaine de pièces, la dernière étant Mercadier et de Funès en vadrouille, un duo qu’elle partage avec Laurent de Funès le petit-fils de Louis de Funès, en 2012.

Côté télévision, elle s’est faite un peu plus discrète mais loin d’être absente. On la voit donc dans Les Saintes Chéries principalement aux côtés de Daniel Gélin et Micheline Presle, mais elle a aussi participé à l’émission de Lagaf’ Le Bigdil pour lequel elle était la voix de Tolilola, la mère de Bill. Son apparition la plus récente date de 2012 dans la série R.I.S Police scientifique. L’année précédente en 2011 elle est candidate à Danse avec les Stars.

Participation à Danse avec les Stars en 2011

Lors de la saison 1 de Danse avec les Stars, on retrouve Marthe Mercandier. Alors âgée de 83 ans, la comédienne démontre qu’elle est encore souple. C’est aussi à l’occasion de l’émission de TF1 qu’elle s’aperçoit qu’elle commence à être atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle avait confié à l’époque :

“Cela a été le déclic. On m’apprenait les pas de danse et j’avais beaucoup de mal à m’en souvenir”

Depuis lors, Marthe Mercadier a d’abord vécu chez sa fille Véronique Néry issue de son mariage qui dura 20 ans avec le comédien Gérard Néry. Véronique a joué un grand rôle dans la vie de sa mère puisqu’elle était aussi son attachée de presse. Ensuite son état de santé s’est dégradé jusqu’à sa mort ce mercredi 15 septembre 2021 à 5h00 du matin entourée de sa fille, qui l’a accompagnée jusqu’au bout.