Marta Giralt explore les utilisations durables du graphène pour le VDF

Marta Giralt étudie comment la nanotechnologie pourrait rendre l’industrie de la mode plus respectueuse de l’environnement pour cette collaboration avec le Virtual Design Festival. systèmes de production pour créer des alternatives plus durables. Giralt présentera un court documentaire intitulé Demystifying a Wonder Material, dans lequel elle étudie l’industrie du graphène.

Conçu en 2004, le matériau lauréat du prix Nobel, issu de la nanotechnologie, est une couche de carbone d’une épaisseur d’un atome qui est extra-durable, flexible et légère.Marta Giralt a effectué une résidence au Design Museum.Le résultat d’une résidence d’un an à au Design Museum, le projet de Giralt se concentre sur la façon dont le graphène pourrait être combiné avec des biomatériaux et des fibres naturelles pour rendre ces matériaux plus durables tout en conservant leur capacité à se décomposer.La projection sera suivie d’une série de courtes interviews consécutives couvrant des sujets comme l’avenir de la production de matériaux, la responsabilité des entreprises et le processus actuel derrière l’innovation matérielle dans le domaine de la chaussure. les jeunes peuvent inciter au changement global, et Angela Mathis, créatrice de matériaux et d’innovation pour la marque de chaussures Birkenstock.

L’Irlande a étudié comment le graphène pourrait être combiné avec des matériaux biodégradables. Giralt et Till exploreront un certain nombre de mesures qui pourraient être introduites parallèlement à un système de production de matériaux circulaire, afin que les déchets soient réduits plutôt que simplement recyclés. « Il ne s’agit pas seulement de circularité », a déclaré Till. « [It’s about] comment évoluer vers une économie matérielle basse? Nous devons en réalité explorer la décroissance pour ralentir les taux de consommation et de production et pour ralentir la marchandisation de la nature. « » Un avenir matériel n’est pas blanc et brillant. Il ne s’agit pas de haute technologie et de propriétés intelligentes « , a-t-elle ajouté. »[It’s] Il s’agit vraiment de regarder en arrière et de regarder des techniques peut-être plus traditionnelles ou indigènes et comment les faire revivre et réinterpréter.

« Pour VDF, Till a organisé trois entretiens avec des experts de l’industrie. En plus de parler de l’amélioration de l’industrie de la mode, Oryema discutera également de l’importance de la nuance dans les approches de la durabilité et le langage qui l’entoure avec Giralt. « J’ai l’impression que le tag anti-consumériste est un peu inapproprié car au cœur de tout, de l’existence, le principal objectif est de survivre, ce qui passe par l’acte de consommer « , a déclaré Oryema. »

Donc, je dirais que plutôt que contre l’anti-consumérisme, je suis à un point où je suis contre la surconsommation « , a-t-il déclaré.Mathis, qui travaille pour le fabricant de chaussures allemand Birkenstock, offrira un aperçu dans le processus de développement de nouveaux matériaux pour l’industrie de la chaussure Robert Johnson discute de la façon d’utiliser les déchets de matières grasses comme matériau durable dans le cadre d’une conférence pour le VDF et le Design Museum Cet événement a été produit dans le cadre d’une journée collaboration entre le Design Museum et VDF.

Les événements précédents de la série comprennent une conférence sur l’importance des environnements extrêmes dans la conception par Mále Uribe, une table ronde sur le design et la parentalité par Stiliyana Minkovska, et le projet Fatconomy de Robert Johnson. architecture et design. Sa mission est de rendre visible l’impact du design à travers ses expositions et sa collection, ainsi que ses activités d’apprentissage et de recherche.Designers in Residence est un programme de résidence annuel géré par le Design Museum et soutenu par le Arts Council of England.

Il offre aux concepteurs émergents du temps et de l’espace loin de leur environnement habituel pour réfléchir, rechercher et envisager de nouvelles façons de développer leur pratique. Les résidents précédents incluent Asif Khan, Bethan Laura Wood, Yuri Suzuki et Legrand Jäger.La cohorte 2020 de Designers in Residence sera annoncée sous peu.