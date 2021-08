Marseille : une comédie dramatique avec Kad Merad à revoir sur France 3

in

Étant sorti directement en VOD au mois de janvier 2016, le film intitulé « Marseille » s’offre une petite virée à la télé ce 9 août à 21H05 sur France 3. Il s’agit d’une comédie dramatique qui a été créée et réalisée par Kad Merad (Caméra Café, Le Gendre de ma vie) avec l’aide de Patrick Bosso (Retour chez ma mère). Et les deux cinéastes joueront eux-mêmes les personnages principaux du long-métrage aux côtés d’autres grands acteurs. Ils vont ainsi nous emmener suivre l’histoire d’un homme parti vivre au Canada pour fuir sa ville natale, Marseille à la suite d’un drame et qui va devoir y retourner quelques années après pour voir son père. Nous avons donc décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend dans ce film à l’occasion de sa diffusion sur France 3.

« Marseille », c’est quoi l’intrigue ?

Si vous n’avez jamais vu le film ou si vous voulez le revoir, c’est le moment de le faire, car connaissant le talent de Kad Merad pour la comédie dans ses nombreux films, que ce soit en tant qu’acteur ou réalisateur, attendez-vous à du grand spectacle. Dans « Marseille », le cinéaste nous emmène suivre l’histoire de Paolo, qui vit au Canada depuis des années avec son fils. Étant devenu un vrai natif et menant désormais une vie des plus paisibles, ce père de famille vient pourtant de Marseille, là où il a grandi avec toute sa famille. Mais, à la suite d’un drame, il a décidé de fuir la ville pour s’installer au Canada.

Cependant, Paolo va bientôt devoir affronter son passé, car son frère, Joseph, qu’il n’a pas revu depuis presque 25 ans l’appelle pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. En effet, il lui apprend que leur vieux père a eu un grave accident en se faisant renverser par un scooter et que ça l’a beaucoup affaibli. En apprenant cette nouvelle, mais aussi devant l’insistance de son frère, Paolo décide alors de prendre le premier avion pour la France avec son fils et ainsi revenir à Marseille au chevet de son père. Malgré cela, il est bien décidé à ne pas rester longtemps dans la ville qu’il a fuie il y a quelques années auparavant.

Malheureusement pour lui, rien ne va se passer comme prévu puisqu’en arrivant à Marseille, il découvre que son père n’est atteint que d’une petite amnésie sans gravité. Paolo est bien sûr prêt à rentrer tout de suite au Canada, mais son frère réussit à le convaincre de rester encore un peu. Entre l’affection de sa famille, sa rencontre avec une jeune femme dont il va tomber amoureux ainsi que l’incroyable solidarité des Marseillais, Paolo commence à se réconcilier avec sa ville natale. Va-t-il finalement décider de rester pour de bon ? À vous de découvrir la réponse sur France 3.

Qui verra-t-on au casting de ce film ?

Eh bien, comme vous le savez déjà, le film sera porté par les deux réalisateurs eux-mêmes, Kad Merad dans le rôle de Paolo et Patrick Bosso dans le rôle de son frère Joseph. À leurs côtés, nous verrons également d’autres acteurs comme Venantino Venantini dans le rôle de Giovanni (L’Art du crime, Maryline), Judith El Zein dans le rôle d’Elena (Inséparables, États d’urgences, Walter), Anne Charrier dans le rôle de Valérie (3615 Monique, Bullit et Riper), Julien Boisselier dans le rôle de Pierre (L’École de la vie, Les Copains d’abord), Louis-Do de Lencquesaing dans le rôle de Stéphane, Philippe Lefebvre et Mathieu Madenian.

Marseille - Bande-annonce Officielle HD

Lire cette vidéo sur YouTube

Voilà donc ce que vous réserve cette comédie dramatique signée Kad Merad, que nous pourrons revoir très bientôt dans ses prochains films intitulés « L’année du requin » et « Citoyen d’honneur ». Par contre, nous ne savons pas encore quand ces deux titres sortiront, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que nous aurons d’autres informations. En attendant, si vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir, surtout en ce début de semaine, rendez-vous sur France 3 à 21H05 pour découvrir ou revoir « Marseille ».