Mars Horizon – La simulation de l’agence spatiale prend son envol

Irregular Corporation et Auroch Digital sont ravis de lancer leur très attendue simulation d’agence spatiale Horizon de Mars annoncer.

Dans Mars Horizon, les joueurs prennent le contrôle de leur propre agence spatiale et l’étendent du début de l’ère spatiale à l’atterrissage à la surface de Mars. Vous devrez bien gérer les ressources de recherche, le soutien public et bien sûr l’argent, tout en travaillant pour mener à bien vos missions et amener vos astronautes en toute sécurité dans l’espace. Vous devez également rivaliser avec d’autres agences qui poursuivent les mêmes objectifs – décidez-vous de travailler avec elles ou volez-vous en solo?

Pendant les missions, un gameplay passionnant au tour par tour décide du succès et de l’échec, chaque décision compte! Utilisez-vous de l’énergie pour corriger le dysfonctionnement d’une antenne ou économisez-vous l’énergie pour pouvoir l’utiliser en cas de fuite d’oxygène? Peut-être que cette situation aurait pu être évitée si vous aviez passé encore 3 mois à planifier? Quelle technologie faut-il rechercher? Quelle fusée doit être construite? Devriez-vous vous attaquer à la Lune en premier ou vous préparer tout de suite pour Mars?

Mars Horizon a été développé en coopération avec l’Agence spatiale européenne (ESA), les employés, y compris les membres de l’équipe du programme ExoMars, ont conseillé l’équipe de développement sur la planification et la mise en œuvre d’une expédition sur Mars. La contribution mondiale de l’ESA à l’avancement de l’exploration spatiale pour toute l’humanité est ancrée dans la passion et la mission du jeu.