Marlon Wayans dans une comédie d’action romantique – / Film

Et si vous preniez Quand Harry rencontre Sally et ajouté des armes à feu? C’est la prémisse de Ride or Die, le nouveau Marlon Wayans et Neal H. Moritz comédie qui est présentée comme la «première» comédie romantique copain-copain. Wayans a co-écrit et devrait produire et jouer dans Ride or Die, que Moritz produira également, après le succès (relatif) de Sonic le hérisson, injecté de sanget Netflix Spenser Confidential.

Selon The Hollywood Reporter, Marlon Wayans et Neal H. Moritz font équipe pour Ride or Die, une comédie d’action romantique copain-flic qui est soit Mauvais garçons avec romance ou Quand Harry rencontre Sally avec des pistolets, en fonction de votre vitesse. Ce sont les deux descriptions que Wayans fournit THR, ce qui rend Ride or Die sonner comme assez sauvage, eh bien, monter.

Voici la description de Ride or Die, par THR:

L’histoire est centrée sur le détective de vol Martin Banks (Wayans), un professionnel accompli, et le détective des stupéfiants et coup de pied sans vergogne Tami Moore. Des étincelles et des balles volent lorsque ces opposés sont associés pour traquer une cache d’un milliard de dollars d’opioïdes mortels volés dans le coffre-fort d’une société pharmaceutique multinationale qui menacent d’inonder les rues de Chicago.

Wayans a co-écrit le script avec un collaborateur de longue date Rick Alvarez, et devrait produire et jouer dans le film. Moritz a repris le script via sa bannière Original Film et produira aux côtés de Toby Ascher. Wayans et Alvarez produiront via leur bannière Ugly Baby.

« Rick et moi avons conçu cela comme une franchise et collaborer avec Neal, qui a maîtrisé l’art des franchises, en fait un ajustement parfait », a déclaré Wayans dans un communiqué mardi.

Moritz a ajouté: « J’ai eu la chance d’avoir la chance de lire ce script tôt … et j’ai dû sauter dessus … vous lisez rarement des scripts avec un concept et une relation aussi géniaux. »

La production de Wayans récemment a été… décevante, c’est le moins qu’on puisse dire. L’écrivain-producteur-acteur a principalement joué dans de larges comédies Netflix comme Sextuplés ou Nu quand il ne dirigeait pas sa sitcom NBC de courte durée Marlon. Et il semble que Wayans va doubler cette marque de comédie en retrouvant son Sextuplés et Nu l’écrivain Rick Alvarez, qui travaille avec Wayans depuis des décennies. Je ne peux pas non plus dire que la participation de Moritz est très encourageante, car les œuvres les plus récentes du producteur Sonic l’hérisson, Vin Diesel Injecté de sang et le Mark Wahlberg avec Spenser Confidential. Moritz a toujours connu le succès en tant que producteur derrière le Rapide et furieux série, ce qui fait espérer à Wayans que Ride or Die devient une franchise une probabilité menaçante.

