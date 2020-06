Markus Schopp du TSV Hartberg se casse le col: « Beaucoup trop liab »

Markus Schopp s’est adressé au public mercredi soir avec des mots inhabituellement clairs. L’entraîneur du TSV Hartberg a serré son équipe après le 0-1 contre Rapid car les joueurs ont agi « trop ​​bien ».

« Il s’agit de gagner. Nous avons bien joué et c’était certainement agréable à regarder. Mais il s’agit de marquer des buts et nous n’avons pas agi du tout dans la dernière zone aujourd’hui », a déclaré Schopp, et a confirmé: « J’ai besoin de gens dans la boîte qui mourrait pour un but. «

Le joueur de 46 ans n’a pas aimé la façon dont son équipe a joué. « Beaucoup trop bien, beaucoup trop liab. C’est beaucoup trop peu pour l’effort. Je demande à mes joueurs d’être un peu plus confiants et d’être prêts à marquer. Tant que la dernière volonté n’est pas là, ce sera difficile dans ce master group marquer. «

Schopp: « Pas besoin de ballons dans la surface de réparation »

Hartberg s’est qualifié comme une équipe surprise et un vrai candidat à la relégation pour le groupe de maître. Les Oststeirer sont actuellement en cinquième place, ils seraient donc en séries éliminatoires pour la dernière place de départ de la Ligue Europa. L’avantage sur Sturm Graz n’est que d’un point. Après tout, les Hartberg seraient classés égaux, car leurs compteurs étaient arrondis dans la division de la ligue.

« Nous jouons pour gagner et vous devez marquer des buts. Je manquais de conviction sur bien des points. Nous avons besoin de flancs dangereux et pas de ballons dans la surface de réparation », a ajouté Schopp mercredi soir. Il avait besoin que les joueurs « tendent leur cul et poussent le ballon au-dessus de la ligne ». « Apparemment, certains joueurs doivent être hors de leur zone de confort. Bien sûr, nous sommes le TSV Hartberg, mais nous devons cesser de faire ces erreurs encore et encore. »

Schopp est entraîneur TSV Hartberg depuis juillet 2018. Avant cela, il a travaillé pour le personnel junior de SK Sturm pendant de nombreuses années, sous Oliver Lederer et Dietmar Kühbauer, il a été entraîneur adjoint au SKN St. Pölten. En tant que joueur actif, il a disputé plus de 200 matchs de Bundesliga et a disputé 80 matches en Serie A et 56 matchs en équipe nationale de l’ÖFB.

Bundesliga: tableau dans le groupe maître

espace société Sp S U N portes Diff Points 1. Red Bull Salzburg 27 18e 7 2e 90:28 62 37 2e Vienne rapide 27 15 7 5 55:29 26 32 3e LASK Linz 27 18e 4e 5 59:29 30 25 * 4e WAC 27 12 7 8e 58:37 21e 24e 5. TSV Hartberg 27 10e 5 12 43:62 -19 20e ** 6. SK Sturm Graz 27 10e 5 12 41:44 -3 19e

* = Déduction de 6 points en raison d’un entraînement d’équipe interdit

** = alignement en cas d’égalité (en raison de l’arrondissement après le tour de base)