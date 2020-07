Markus Kuster passe de SV Mattersburg à Karlsruher SC

Le gardien de Mattersburg, Markus Kuster, a trouvé son futur employeur et passera à Karlsruher SC en 2ème Bundesliga. Le club a annoncé cela.

Après 152 apparitions en Bundesliga, Kuster a terminé en Autriche, au lieu de cela, le joueur de 26 ans se lance dans sa première aventure internationale.

Le contrat du gardien a expiré en fin de saison et il a pu être transféré gratuitement au KSC, où il a retrouvé trois compatriotes, Mario Schragl, Christoph Kobald et Marco Djuricin.

« Markus a été un des meilleurs joueurs absolus à Mattersburg ces dernières années. Avec lui, nous avons un gardien de but expérimenté malgré son âge relativement jeune et qui s’est déjà recommandé avec ses arrêts pour l’équipe nationale autrichienne », a déclaré Oliver Kreuzer, directeur général du sport. , content.

Kuster lui-même souligne pourquoi il a choisi le KSC et, entre autres, le SC Heerenveen: « J’ai choisi Karlsruhe parce que c’est un grand club et aussi un club traditionnel. De grandes personnalités comme Oliver Kahn ont émergé ici. Les travaux de construction ici battent leur plein et ça va de mieux en mieux et ça a l’air plutôt cool. J’ai déjà hâte de voir mes nouveaux coéquipiers et j’ai vraiment hâte d’y être. «

Markus Kuster: données de performance pour SV Mattersburg

société Jeux Buts encaissés Sans concéder 214 309 57