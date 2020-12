Marks and Spencer s’engage à égayer les achats de Noël de Covid

Les achats de cadeaux seront-ils encore plus pénibles cette année? Alors que les magasins en Angleterre rouvriront cette semaine, beaucoup réfléchissent à cette question et réfléchissent à des moyens de créer un peu de magie festive et de ramener les gens dans la rue. Ils sont confrontés à un défi, les recherches de GBG indiquant que moins d’un tiers d’entre nous prévoient de faire des achats en magasin. Lire la suite «Quand est Noël?» Comment Google nous aide-t-il à répondre aux questions cruciales en vue des fêtes de fin d’année? Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Comment les magasins s’en sortent-ils? Beaucoup, y compris John Lewis, Currys PC World et Next prolongent leurs heures d’ouverture. Primark ouvre 11 de ses magasins du mercredi matin au jeudi, heure de fermeture cette semaine. Mais comment vont-ils le rendre festif? Marks & Spencer a publié sa liste de mesures, y compris jouer de la musique de Noël, un désinfectant pour les mains parfumé au pain d’épice et des «fabricants de magie» .M & S magic maker Marks and Spencer Qu’est-ce, je vous prie de dire, est un fabricant de magie? Sélectionnés pour leurs compétences en service à la clientèle, ces membres du personnel porteront des écharpes spéciales et seront disponibles pour répondre aux questions. Les clients peuvent même demander leur assistance via l’application M&S, pour maintenir leur distanciation sociale. « Aucune porte M&S ne sera vue sans un » fabricant de magie « », a promis le détaillant. D’autres changements? M&S a également déclaré qu’il construirait des « tunnels festifs ». Quiconque ne réserve pas de créneau horaire pour faire ses courses peut devoir attendre dans l’un de ces abris, essentiellement des refuges de Noël pour les acheteurs faisant la queue à l’extérieur. Nous n’avons pas encore vu à quoi ils ressembleront, mais M&S dit qu’ils seront ornés de codes QR. Ce n’est pas tout à fait des branches de houx, alors. Qu’est-ce que M&S a dit à propos de tout cela? Sacha Berendji, directeur de la vente au détail, des opérations et de l’immobilier de M&S a déclaré: garder tout le monde en sécurité et aider à garder Noël spécial. Après cette année, nous savons que les clients veulent offrir la magie à leurs proches – de la nourriture qu’ils aiment au cadeau parfait et attentionné – nous voulons donc jouer notre rôle pour faciliter les achats. «Ce Noël, en plus de nos mesures d’hygiène étendues, nous offrons nos heures d’ouverture les plus longues et de nouveaux services importants tels que ‘Sparks Book and Shop’, tout en offrant le sentiment de fête et l’inspiration que recherchent les clients dans nos magasins.