Marko Kvasina signe avec KV Oostende jusqu’en 2023

Marko Kvasina a un nouveau club. L’attaquant du SV Mattersburg signe un contrat avec le KV Oostende dans la Jupiler Pro League belge jusqu’à l’été 2023.

« Il est temps pour moi de quitter la ligue autrichienne pour une autre qui soit plus respectée. La ligue belge est la prochaine étape idéale pour moi. C’est une ligue solide avec beaucoup de bons et jeunes joueurs », a déclaré Kvasina dans un Diffusion de l’association citée. « L’entraîneur Alexander Blessin connaissait très bien mes qualités et sait ce qu’il peut attendre de moi. Cela me donne beaucoup de confiance. »

« Je suis Marko depuis longtemps et il s’inscrit parfaitement dans l’image que nous avons en tête », a déclaré le président du club, Gauthier Ganaye. « Il est jeune, motivé et a les conditions idéales pour notre système de contre-pression. »

Kvasina est diplômé de l’Académie de Vienne en Autriche et y a fait sa percée dans le football professionnel. Après une saison au Twente FC aux Pays-Bas, il est retourné au SV Mattersburg en Autriche à l’été 2018. Là, il a marqué 43 buts, huit buts et cinq passes décisives.

Après le redémarrage depuis la pause de Corona, il n’a pas fait partie de l’équipe de Mattersburg. Il y a un an, il faisait partie de l’ÖFB U21 aux Championnats d’Europe en Italie et à Saint-Marin.

La ligue en Belgique a été arrêtée à la mi-mai. Le Club Bruges a été prématurément couronné champion par l’association nationale. Dans la saison à venir, Kvasina rencontrera Peter Zulj, qui est sous contrat avec le RSC Anderlecht. Oostende a terminé la saison en 15e et avant-dernière place.

Stations de carrière de Marko Kvasina: Autriche, Twente, Mattersburg