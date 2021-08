Qui était Markie Post, l’actrice américaine décédée à 70 ans ?

L’actrice américaine Markie Post est décédée à l’âge de 70 ans après un combat de près de quatre ans contre le cancer. Markie Post était surtout connue pour ses rôles dans des sitcoms tels que Tribunal de Nuit, qu’elle a rejoint dans la saison 2 dans le rôle de l’avocat commis d’office Christine Sullivan, apparaissant dans 159 épisodes jusqu’à la neuvième et dernière saison en 1992. Elle est ensuite apparue dans Hearts Afire aux côtés de Jonathan Ritter dans le rôle de Georgie Anne Lahti Hartman de 1992 à 1995.

Née le 4 novembre 1950, Markie Post, de son vrai nom Marjorie Armstrong Post, a commencé sa carrière dans les coulisses de plusieurs jeux télévisés tels que Split Second de Tom Kennedy. Elle a également été productrice associée de Double Dare avant de passer à un rôle de croupier à la télévision dans Card Sharks. Markie Post a commencé à jouer la comédie en 1979, apparaissant dans des rôles dans Chips, et L’Incroyable Hulk, et plus tard dans L’Île Fantastique et Cheers dans le rôle de Heater Landon, l’amie de Diane Chambers. Markie Post est ensuite devenue une habituée de la série L’Homme qui tombe à pic, où elle jouait le rôle de la gardienne de caution Terri Michaels, avant de rejoindre Tribunal de Nuit en 1985. Elle a ensuite joué des rôles dans des films tels que la comédie classique Mary à tout prix, en tant que mère de la Mary éponyme de Cameron Diaz, et dans des séries comme Scrubs, où elle a joué de façon récurrente le rôle de la mère du Dr Elliot Reid (Sarah Chalke), Lily.

Le manager de Markie Post, Ellen Lubin Sanitsk, a confirmé à Deadline que l’actrice était décédée samedi. Dans une déclaration publiée par sa famille, ils ont dit :

“Pour nous, notre fierté réside dans ce qu’elle était en plus d’être actrice ; une personne qui faisait des gâteaux élaborés pour ses amis, cousait des rideaux pour ses premiers appartements et nous montrait comment être gentils, aimants et indulgents dans un monde souvent dur”.

Elle laisse derrière elle son mari, Michael A. Ross, et ses filles, Kate Armstrong Ross et Daisy Schoenborn.

Malgré le diagnostic de son cancer en 2017, Markie Post a continué à jouer la comédie comme un “travail secondaire” entre les traitements de chimiothérapie, apparaissant dans Quatre Noël et un mariage, Santa Clarita Diet et Tout va bien ! The Kids Are All Right dans le rôle de Helen Portollo. Son dernier rôle a eu lieu en 2019 lorsqu’elle est apparue dans Soundtrack de Netflix dans le rôle de la mère de Joanna (Jenna Dewan).

On ne dira jamais assez le rôle et l’impact de Markie Post dans Tribunal de nuit et Hearts Afire, ayant influencé de nombreuses comédies à venir, notamment 30 Rock où Markie Post a joué son propre rôle aux côtés de sa co-star Harry Anderson dans une réunion pour que Kenneth (Jack McBrayer) puisse enfin voir leurs personnages se marier. Avec une série de suites de Tribunal de nuit en cours de production, il est regrettable que Markie Post n’ait pas pu faire une dernière apparition dans son rôle emblématique. Malgré toutes ses accolades, Markie Post était avant tout une épouse et une mère aimée et attentionnée qui manquera cruellement à sa famille.