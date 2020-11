Mark Wright ne savait pas qui était Michelle Keegan

2020-11-14 17:30:05

Mark Wright ne savait pas qui était sa femme désormais Michelle Keegan lors de leur première rencontre.

L’ancienne star de télé-réalité devenue présentateur a rappelé comment il n’a découvert sa femme aujourd’hui que lorsqu’il a été alerté par un ami qu’elle l’avait qualifié de « en forme » lors d’une interview sur le tapis rouge.

Il a déclaré: « La façon dont elle a attiré mon attention, je n’ai jamais su qui était Michelle quand j’ai commencé et quelqu’un m’a dit: ‘Tu sais que Michelle Keegan a fait une interview sur le tapis rouge et elle a été interrogée sur toi et a dit:’ Il est en forme mais il le sait. Alors je suis allé ‘qui est Michelle Keegan?’ Je l’ai recherchée sur Google et j’ai dit «phwoar», ce qui l’a amenée à mon attention et j’ai pensé que j’aimerais la faire sortir. Au début, je ne l’ai pas chassée parce qu’elle était juste une jolie fille. Quand j’ai appris à connaître elle, j’ai réalisé à quel point elle était une personne spéciale et à quel point elle était gentille. »

Cependant, Mark savait très tôt qu’il voulait être avec elle pour toujours et disait régulièrement à ses proches qu’il «ferait de cette fille sa femme» un jour.

S’exprimant sur Shopping avec Keith Lemon, il a ajouté: « Dès que j’ai appris à la connaître, après l’avoir vue deux ou trois fois, j’ai dit à mon cousin: » Je fais de cette fille ma femme « . Il a dit: » Mark , tu viens juste de la rencontrer. J’ai dit: « Faites-moi confiance, elle a tout et nous voici aujourd’hui. » «

