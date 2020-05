Mark Waugh révèle le traîneau de Richie Richardson qui a déclenché la victoire de la série australienne contre la tournée des Antilles 1995

La semaine dernière, l’Australie a repris sa position au sommet du classement mondial des tests, une position qui est courante depuis le début du siècle.

Cependant, avant les côtés dominants dirigés par des gens comme Steve Waugh et Ricky Ponting, les Australiens ont été intimidés par la force dominante du cricket, les Antilles.

Sous la direction avisée de Clive Lloyd et Sir Viv Richards, les Antilles avaient maintenu une emprise sur le jeu, dominant adversaire après adversaire.

Lorsque l’Australie a fait une tournée dans les Caraïbes en 1995, alors que Richards et Lloyd n’étaient plus dans le giron, les Windies étaient restés 15 ans sans perdre une série de tests, sans qu’aucune équipe ne les bat à domicile depuis l’Australie en 1973.

Annoncée comme la bataille officieuse pour devenir la meilleure équipe de la planète, la victoire de la série australienne a inauguré sa propre dynastie, tandis que les Antilles se sont glissées dans une période d’obscurité dont elle n’a toujours pas émergé 25 ans plus tard.

Steve et Mark Waugh après avoir fait 200 et 126 lors du quatrième test contre les Antilles en 1995. (Allsport)

Mark Waugh était une partie centrale du côté de Mark Taylor qui a finalement renversé la force dominante du cricket et a rappelé le traîneau qui a déclenché le revirement.

« Je me souviens que Richie Richardson avait dit que nous étions la pire équipe australienne à visiter les Antilles », a-t-il déclaré. Le grand déjeuner sportif.

« Nous nous sommes tellement rapprochés en Australie en 92-93 à Adélaïde où Craig McDermott a été remis quand il a juste effleuré son gant, je pense », a déclaré Waugh à propos de cette perte d’un point. « Je regarde encore la rediffusion plusieurs fois, je ne sais pas si elle a frappé son casque ou son gant.

« Je me souviens que ma première tournée a eu lieu en 1991 dans les Caraïbes et nous y avons perdu 2-1 et nous ne pensions pas vraiment que nous pouvions battre les Antilles, nous étions simplement heureux de rivaliser avec eux.

« Quand nous y sommes retournés en 95, nous avions un groupe de joueurs différent de 91, nous avions quelques gars plus jeunes et un peu plus de confiance en soi. Cela a vraiment contribué au succès de cette tournée sur 95. »

Steve Waugh et Curtly Ambrose lors de leur célèbre confrontation lors de la tournée des Antilles en 1995. (AP)

« Notre attitude était la chose principale en 95, nous avions vraiment confiance en nous.

« Même notre entraînement; nous étions très physiques dans notre entraînement dans les filets, il y avait beaucoup de videurs qui volaient donc nous étions assez bien préparés et avons soutenu nos capacités malgré l’équipe que nous avions sur le paddock. »

Les sentiments de Waugh font écho à ceux du skipper australien de cette série, Mark Taylor, qui a déclaré Large monde du sport que les graines du succès australien ont été cousues en 1992-1993.

« Je pense que ce que 92-93 nous a appris, c’est que nous étions à peu près aussi bons, sinon meilleurs que les Antilles », a-t-il déclaré.

« Nous avons perdu à Adélaïde par un seul point, puis nous avons été battus à Perth, mais jusqu’au dernier jour à Adélaïde, nous étions la meilleure équipe de cette série.

« Nous avions la conviction que nous allions mieux, et il est probablement juste de dire qu’ils ne l’étaient pas. Nous pensions que nous allions leur donner une bonne course en 1995. »