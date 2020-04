MARK WAID présente son expérience en direct de Hero Initiative; Talks Comics & Coronavirus

Crédit: Hero Initiative



Le 30 avril à 20 h HE, cinq fans de bandes dessinées pourront s’asseoir lors d’une téléconférence Zoom avec un écrivain / éditeur / détaillant de bandes dessinées Mark Waid. Et contrairement à un panel de convention où vous regardez des créateurs sur une estrade d’un public ou une signature lorsque vous obtenez quelques secondes éphémères d’une réunion personnelle, cinq (et seulement cinq) fans auront 40 minutes pour avoir une conversation en temps réel avec Waid – sur les bandes dessinées qu’il écrit (ou a écrit), la société (Humanoids) pour laquelle il sert d’éditeur, des conseils sur l’écriture ou tout ce qu’ils veulent vraiment.

L’événement (pour lequel vous pouvez acheter un siège ici, maintenant) fait partie de la série d’expériences Live Pro-Fan de Hero Initiative, dont les recettes vont aux créateurs de bandes dessinées ayant des besoins médicaux ou financiers, tandis que les initiatives habituelles de collecte de fonds de l’organisation sont entravées par la fermeture de toutes les principales conventions de bandes dessinées ce printemps et cet été.

Avant son événement du 30 avril où vous peut poser les questions, Waid a passé quelques minutes de son week-end à répondre aux nôtres.

Newsarama: Mark, il y a beaucoup de collecte de fonds en cours. Les artistes vendent aux enchères des œuvres d’art et la chose # creators4comics au profit des librairies de bandes dessinées lors des fermetures et restrictions des coronavirus.

Pourquoi avez-vous choisi de faire un Initiative des héros bénéficier dès maintenant?

Mark Waid: En tant que membre du conseil d’administration, j’ai vu très tôt quel avantage cela pourrait être non seulement pour nous, mais pour le fandom en général. Les gens ont soif de contenu, oui, mais c’est ce que Tiger King est pour. Ils recherchent également une connexion, un sens de la communauté, et cela semble être un excellent moyen de le fournir tout en nous aidant à aider les créateurs qui ont été particulièrement touchés par la pandémie et ses retombées.

Nrama: Alors, quel genre de choses les fans peuvent-ils attendre / demander lors de votre prochaine expérience en direct?

Waid: Suis un homme. Comme tout le monde le sait, je suis un livre ouvert, donc ils peuvent se sentir libres de me demander n’importe quoi, et je répondrai ce que je peux. J’espère que cela pourra aussi bien devenir un dialogue qu’une Q&R.

Nrama: En règle générale, comment le travail de votre bande dessinée a-t-il été affecté par les arrêts du coronavirus. Nous avons signalé votre lettre sur le calendrier ajusté des humanoïdes. Y a-t-il des mises à jour? Et vos titres Marvel?

Waid: Avec Humanoids, c’est comme d’habitude – c’est l’avantage de travailler avec un éditeur dont le principal stock en commerce est des romans graphiques, qui ont besoin d’un délai plus long et ne sont pas sur la même activité périodique stricte que les mensuels.

Avec Marvel, un groupe d’entre nous a été invité à faire une pause, ce qui est raisonnable. Lorsque vous appartenez à une entreprise comme Disney qui perd environ 30 millions de dollars par jour rien que pour la fermeture des parcs à thème, c’est normal, mais je suis convaincu que nous reprendrons tous le travail plus tôt que tard.

Nrama: Enfin Mark, Diamond a annoncé vendredi matin ses intentions de redémarrer la distribution dans un mois à six semaines? En tant qu’éditeur, écrivain indépendant, copropriétaire d’une librairie de bandes dessinées, co-créateur d’une plateforme numérique (Thrillbent) et lecteur de bandes dessinées vous-même, à partir de votre POV tout à fait unique, toute réflexion sur ce calendrier et / ou à qui vous attendez les choses à vraiment redémarrer?

Waid: Mec, quel patch de bruyère épineuse. La chronologie projetée de Diamond semble raisonnable – si vous habitez dans une zone où les magasins seront ouverts à ce moment-là. Sinon, vous allez examiner les magasins qui doivent stocker les expéditions entrantes jusqu’à ce que les interdictions soient levées, et la plupart des magasins ne peuvent pas se permettre de le faire – peut-être même pas le mien. Diamond devrait être prêt à accorder massivement des conditions de crédit à ces magasins ou à les voir échouer.

Quand les choses redeviennent-elles «normales»? Juin, peut-être? Juillet? Avec la distanciation sociale en vigueur indépendamment des fermetures, les magasins de bandes dessinées ne seront plus les centres communautaires qu’ils sont maintenant, et l’effet me préoccupe également.

D’un autre côté, comme je l’ai mentionné plus tôt, les gens auront faim de contenu, alors gardons l’optimisme que la pensée apporte.