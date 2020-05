Mark Robinson débarque sur Eddie McGuire à la suite des commentaires de Jack Steven, ‘faible comme p —‘

Markbass Little Mark 250 Black Line

Markbass Little Mark 250 Black Line, Tête d'ampli basse, Puissance: 250 Watt sous 4 Ohm, Préamplificateur à transistors, Amplificateur analogique, Boucle d'effets (Pre/Post commutable), EQ 4 bandes (2 bandes médium), Contrôles VPF et VLE, Entrées symétrique sur XLR et sur Jack 6,3mm, Sortie ligne réglable