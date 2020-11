Mark Hamill se joint à la réunion organisée par les démocrates du Michigan

Charlie Brewster (William Ragsdale) et Amy (Amanda Bearse) ont un nouvel allié pour combattre les forces du mal, un chevalier Jedi dans Luke Skywalker avec l’acteur Mark Hamill. le Guerres des étoiles star est le dernier à se joindre à l’une des nombreuses réunions de collecte de fonds sur la culture pop en tant que casting du film original de 1985 Nuit d’effroi se réunit grâce au Michigan Democrat Party. Hamill a fait l’annonce de l’apparition via Twitter, écrivant, « NOUVELLES EXCITANTES! Je participerai à la réunion #FrightNight au profit des @michigandems CE VENDREDI! Donnez un montant pour ce script effrayant lu (bien sûr pas aussi effrayant que 4 ans de plus de tRUMP!) Rejoignez le amusez-vous et faites du bien pendant que vous le faites! » La dernière fois que Hamill a joué un vampire était son tour mémorable en tant que Jim dans la série FX Ce que nous faisons dans l’ombre.

Hamill avec des acteurs Rosario Dawson (Le mandalorien) et Nuit d’effroi « superfan » Michael Rosenbaum (Smallville) sera invité aux côtés de la plupart des acteurs survivants du classique culte, qui comprend Ragsdale, Bearse, Chris Sarandon, Stephen Geoffreys, Jonathan Stark, Dorothy Fielding, Art Evans, et Chris Hendrie. Le panel de questions / réponses sera hébergé et animé par le procureur général du Michigan Dana Nessel. Écrit et réalisé par Tom Holland, à ne pas confondre avec son homonyme qui joue dans le MCU Homme araignée des films, Nuit d’effroi se concentre sur l’adolescent Charlie, qui regarde par sa fenêtre son voisin Jerry (Sarandon), qu’il soupçonne d’être un vampire. À sa grande consternation, les autorités, les amis et la famille ne le croient pas. Sans personne d’autre vers qui se tourner, le fan d’horreur se rend chez l’acteur devenu animateur Peter Vincent, joué par le regretté Roddy McDowell, pour aider à enquêter avec ses amis Amy et Evil Ed (Geoffreys).

« Nous savons que la route vers la Maison Blanche passe directement par le Michigan », a déclaré Lavora Barnes, Président du parti démocrate du Michigan. « Nous sommes ravis que la distribution de Fright Night soit disposée à accueillir cet événement unique et à aider le Parti démocrate du Michigan. Cela va être une expérience d’Halloween très cool. » L’événement est l’un des nombreux moulages différents réunissant pour une cause politique, y compris La princesse à marier, Seinfeld, Star Trek, Jours heureux, etc.

NOUVELLES EXCITANTES! Je participerai à la #Nuit d’effroi réunion au profit de la @michigandems CE VENDREDI! Faites un don pour ce script fantasmagorique lu (bien sûr pas aussi effrayant que 4 années de plus de tRUMP!) Rejoignez le plaisir et faites du bien pendant que vous le faites! 🧛🦇 https://t.co/KZstdz1qG6 – Mark Hamill (@HamillHimself) 28 octobre 2020

