Mario Götze célèbre sa deuxième victoire en championnat avec le PSV contre La Haye

Mario Götze a célébré une nouvelle victoire avec le PSV Eindhoven dans l’Eredivisie néerlandaise. Le champion du monde 2014 a gagné 4-0 (1-0) contre ADO Den Haag avec l’équipe de l’entraîneur Roger Schmidt. Le PSV a grimpé à la troisième place avec 16 points.

Eran Zahavi (16 ans) a marqué la tête avec un penalty. Chukwunonso Madueke (51./90.+2) et Ryan Thomas (84.) ont relancé pour les hôtes. Götze a pardonné à la 76e minute à bout portant et a tiré le ballon juste avant le but pour porter le score à 3-0 contre le poteau. À la 88e minute, le joueur de 28 ans a été remplacé.

Des cinq coéquipiers allemands de Götze, seul Adrian Fein était sur le terrain dès le départ. L’ancien professionnel de la Bundesliga, Timo Baumgartl, était l’un des neuf joueurs toujours portés disparus en raison d’un test positif pour COVID-19. Le PSV avait donc demandé que le match soit reporté avant le match, ce qui a été rejeté par l’Association néerlandaise de football.

Schmidt a alors réagi avec incompréhension. « Notre situation est très spéciale. Nous avons tellement de cas de corona. Avant chaque match, nous avons de nouveaux joueurs infectés. Au cours des quatre derniers matchs, nous avons eu au moins deux nouveaux joueurs infectés à chaque fois », a déclaré Schmidt: « L’association le sait, mais est préoccupée. pas sur la situation et pas sur la santé des joueurs et du staff. Il a fallu 17 heures à l’association pour décider que nous devions jouer. » Les prochains tests doivent être effectués lundi.