Mario Balotelli est pris au piège par Vasco da Gama

Sahin, Carroll & Co.: Les plus gros flops de transfert du Liverpool FC

1/43 Depuis 2000, le Liverpool FC a dépensé plus de 1,5 milliard d’euros en transferts. Les coups directs comme Sadio Mane, Mohamed Salah ou Roberto Firmino étaient plus l’exception que la règle. Nous montrons les plus gros flops de transfert de l’histoire récente des Reds.

2/43 EL-HADJI DIOUF (2002-2004 | ST | venu du RC Lens pour 15 millions d’euros) – 80 matchs, 6 buts, 8 passes décisives

3/43 L’attaquant est passé à Bolton Wanderers pour 4,8 millions d’euros, où il a disputé 114 matchs (21 buts). Après cela, il a joué pour plusieurs clubs en Angleterre. En 2014, il a déménagé en Malaisie et a terminé sa carrière chez Sabah FA en 2016.

© imago images / Colorsport 4/43 Mark Gonzalez (2005-2007 | LF | est venu d’Albacete Balompie pour 2,5 millions d’euros) – 36 matchs, 3 buts, 0 passes décisives

© imago images / Colorsport 5/43 Avec l’ailier gauche, les Reds ont même fait un profit. Le club du Betis Séville a reçu six millions d’euros. Gonzalez a ensuite joué en Russie, au Brésil et est finalement retourné dans son Chili natal.

© imago images / Sportimage 6/43 Andriy Voronin (2007-2010 | ST | est venu sur un transfert gratuit du Bayer Leverkusen) – 40 matchs, 6 buts, 5 passes décisives

© imago images / Sportimage 7/43 Comme il ne voyait plus aucune perspective avec les Reds, il est passé au Dynamo Moscou. De janvier à juin 2017, Voronin a entraîné une division de district. Depuis octobre 2020, il est assistant formateur aux côtés de Sandro Schwarz au FK Dynamo Moscou.

© imago images / Sportimage 8/43 Andrea Dossena (2008-2010 | LM | est venu de l’Udinese Calcio pour 9 millions d’euros) – 31 matchs, 2 buts, 0 passes décisives

9/43 Au fil des ans, Dossena est revenu à la position d’arrière gauche. En 2010, il a déménagé à SSC Napoli. Après trois ans en tant que joueur de rotation, il a ensuite joué dans des ligues de classe inférieure.

10/43 Robbie Keane (2008/09 | ST | est venu de Tottenham Hotspur pour 24 millions d’euros) – 28 matchs, 7 buts, 5 passes décisives

11/43 En février 2009, les Spurs l’ont racheté pour environ 17 millions d’euros. Le retour renouvelé n’a pas réussi. En 2012, l’Irlandais a déménagé à LA Galaxy, en 2017, il est allé en Inde. Là, il a joué une autre saison.

© imago images / HochZwei / International 12/43 Alberto Aquilani (2009-2012 | ZM | est venu de l’AS Roma pour 20 millions d’euros) – 28 matchs, 2 buts, 6 passes décisives

© imago images / HochZwei / International 13/43 Après une seule saison, il a été prêté de part et d’autre. En 2012, il a quitté le club pour de bon, les Reds n’ont récolté que deux millions d’euros. Depuis sa retraite en 2018, il a entraîné diverses équipes de jeunes de la Fiorentina.

14/43 Andy Carroll (2011-2013 | ST | est venu de Newcastle United pour 41 millions d’euros) – 58 matchs, 11 buts, 6 passes décisives

15/43 Carroll a déçu dans tous les domaines: blessé, peu professionnel, ne rentre pas dans le système. A été prêté et vendu pour la première fois à West Ham en 2013 pour 17,5 millions d’euros. Actuellement sous contrat avec Newcastle United, mais là encore fréquemment blessé.

16/43 Christian Poulsen (2010/11 | ST | est venu de la Juventus Turin pour 5,5 millions d’euros) – 21 matchs, 0 buts, 0 passes décisives

© imago images / Colorsport 17/43 Poulsen a reçu un transfert gratuit en France après un an, et un an plus tard, il est allé à Ajax. Finalement, il est retourné dans son club de jeunes du FC Copenhague, où il a terminé sa carrière en 2016. Il est entraîneur adjoint à l’Ajax depuis 2019.

© imago images / Colorsport 18/43 Paul Konchesky (2010/11 | LV | est venu pour 4,2 millions d’euros du Fulham FC) – 18 matchs, 0 but, 1 passe décisive

© imago images / Colorsport 19/43 Konchesky a déjà été primé au bout de six mois, puis vendu à Leicester pour 1,8 million d’euros. Après quatre ans avec les Foxes, il a traversé l’Angleterre et s’est arrêté à la sixième division East Thurrock en 2018.

20/43 Joe Cole (2010-2013 | ST | est venu sur un transfert gratuit de Chelsea) – 42 matchs, 5 buts, 3 passes décisives

© imago images / Sportimage 21/43 Puisque l’Anglais était en transfert gratuit, il n’est pas l’un des plus gros flops de transfert. Il a également été récompensé après un an et a ensuite quitté le club gratuitement. Cole a terminé sa carrière aux États-Unis et est actuellement entraîneur des jeunes à Chelsea.

© imago images / Colorsport 22/43 Milan Jovanovic (2010/11 | LF | est venu sur un transfert libre du Standard Liège) – 18 matchs, 2 buts, 2 passes décisives

© imago images / HochZwei / International 23/43 Jovanovic est également resté avec le club pendant un an seulement. Après tout, Liverpool a même fait un profit avec lui: le RSC Anderlecht a payé 800 000 euros. Là, il a joué deux saisons avant de terminer sa carrière à l’âge de 32 ans.

© imago images / Mary Evans 24/43 Charlie Adam (2011/12 | ZM | est venu du Blackpool FC pour 8,4 millions d’euros) – 37 matchs, 2 buts, 10 passes décisives

25/43 Stoke City a transféré 6 millions d’euros pour le milieu de terrain. Cette somme a payé pour le club. Adams a joué pour Stoke de 2012 à 2019. Le joueur de 34 ans joue pour le Dundee FC dans la ligue écossaise depuis 2020.

© imago images / Sportimage 26/43 Fabio Borini (2012-2015 | LF | est venu de l’AS Roma pour 13,3 millions d’euros) – 38 matchs, 3 buts, 3 passes décisives

© imago images / HochZwei / International 27/43 Derrière le duo de tempêtes Suarez / Carroll, Borini n’a eu du temps de jeu qu’en tant que remplaçant. Un déménagement à Sunderland a relancé sa carrière. L’Italien a ensuite joué pour l’AC Milan et Hellas Verona. Actuellement sans club.

28/43 Nuri Sahin (2012/13 | ZM | est venu du Real Madrid pour un prêt de 5 millions d’euros) – 12 matchs, 3 buts, 3 passes décisives

© imago images / Colorsport 29/43 Après six mois et seulement douze missions, l’aventure de Sahin à Liverpool était à nouveau terminée. BVB l’a ramené du Real Madrid. En 2018, il est allé au Werder Brême, depuis 2020, il joue pour Antalyaspor en Turquie.

30/43 Iago Aspas (2013-2015 | ST | est venu du Celta Vigo pour 10,8 millions d’euros) – 15 matchs, 1 but, 1 passe décisive

© imago images / HochZwei / International 31/43 L’attaquant a été prêté au Sevilla FC au bout d’un an, les Espagnols ont finalement tiré une option d’achat de six millions d’euros et l’ont vendu directement au Celta Vigo. Là, il a retrouvé son ancienne force.

© imago images / HochZwei / International 32/43 Luis Alberto (2013-2016 | ZOM | est venu du Sevilla FC pour 8 millions d’euros) – 12 matchs, 0 but, 1 passe décisive

33/43 L’Espagnol a d’abord été prêté à son pays d’origine et finalement vendu à la Lazio Rome pour quatre millions d’euros. Là, il a commencé. Il y a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025.

34/43 Lazar Markovic (2014-2019 | RF | est venu de Benfica Lisbonne pour 25 millions d’euros) – 34 matchs, 3 buts, 1 passe décisive

35/43 Markovic ne s’est jamais entendu avec les difficultés anglaises et a donc souvent été récompensé. En janvier 2019, il a finalement été transféré à Fulham sur un transfert gratuit, où le contrat a été résilié après six mois. Depuis, il joue pour le Partizan Belgrade.

© imago images / Alan Martin 36/43 Mario Balotelli (2014-2016 | ST | est venu de l’AC Milan pour 20 millions d’euros) – 28 matchs, 4 buts, 0 passes décisives

37/43 Il n’a pas fallu longtemps à Super Mario pour faire sensation. Les Reds l’ont donc laissé déménager à Nice gratuitement. De là, il est allé à l’Olympique de Marseille et à Brescia. Depuis cet été, il est sans club.

38/43 Christian Benteke (2015/16 | ST | venu d’Aston Villa pour 46,5 millions d’euros) – 42 matchs, 10 buts, 6 passes décisives

39/43 Il a dû partir après seulement un an à Anfield, où il n’a jamais vraiment réussi. Actif pour Crystal Palace depuis 2016, qui a encore payé près de 32 millions pour lui.

40/43 Danny Ings (2015-2019 | ST | est venu du Burnley FC pour 8,3 millions d’euros) – 25 matchs, 4 buts, 1 passe décisive

41/43 Ings a finalement fait ses adieux à Southampton en 2019 après un prêt d’un an de 22,2 millions d’euros. Les Reds ont donc beaucoup profité de la vente. Ings est placé sous Hasenhüttl et a déjà marqué cinq fois en sept matchs cette saison.

© imago images / Sportimage 42/43 Loris Karius (depuis 2016 | TW | est venu du FSV Mainz 05 pour 6,2 millions d’euros) – 49 matchs, 47 buts encaissés, 22 dégagements