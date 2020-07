María Jesús, Juani, Labrador et Macarena, expulsées avant la finale de l’émission de téléréalité

Dans la finale de «The Strong House», il n’y a de place que pour quatre paires, chacune avec son coffre-fort correspondant. Ce jeudi, en demi-finale de la téléréalité sur Telecinco, l’assaut entre María Jesús et Juani contre Fani et Christofer a été résolu. ce fut avec la victoire de ce dernier et, par conséquent, la mère et la fille sont devenues des agresseurs.

Cette situation les a mis en danger face au dernier tour de l’édition. Les trois paires d’assaillants devaient faire face à un test qui déterminerait le duo immunitaire, tandis que les autres seraient automatiquement éliminés. Maite Galdeano et Cristian Suescun ont gagné dans un défi qui combinait culture générale et résistance physique, devenant le dernier couple avec des chances de voler un coffre-fort.

Macarena, Labrador, Juani et María Jesús, expulsés de «La casa fuerte»

De leur côté, María Jesús, Juani, Labrador et Macarena, les couples assaillants perdants, ont été contraints d’abandonner le concours. Plus tard, Oriana et Iván ont obtenu l’immunité des résidents et, lors de la réunion, Yola Berrocal et Leticia Sabater ont de nouveau été nommées par leurs pairs. Ce seront donc eux qui joueront avec les voix du public la dernière place de la finale contre Maite et Cristian. L’assaut sera résolu dimanche, lors de la finale de «La casa fuerte».

Macarena regrette d’être entrée dans «The Strong House»

Après son expulsion, María Jesús, Juani, Labrador et Macarena ont été transférées sur le plateau de Mediaset España, où cette dernière a retrouvé son petit ami Rafa Mora après un mois sans se voir. Incapable de s’embrasser ou de s’embrasser, Macarena fondit en larmes depuis le début. « Pour moi, vous êtes le gagnant moral sans aucun doute, vous l’avez toujours montré », son petit ami a essayé de lui remonter le moral, qui l’appelait « la nouvelle fille, la novice de la maison ».

« Dans un autre type de réalité, il aurait été décerné, comme Jorge Pérez dans ‘Survivientes 2020′ », a poursuivi le collaborateur de ‘Sálvame’. « Ce n’était pas ta réalité, on avait tort, tu es entré dans une maison folle, mais rien, on ne savait pas« Pour sa part, Macarena a chargé Labrador, son partenaire de compétition: » Cela m’a fait passer un moment très difficile, même la robe que j’allais porter aujourd’hui m’a taché Jeter un soda dans mon sac à dos. « Il s’est défendu en disant que » je ne peux pas être avec une personne qui rit quand les autres se moquent de moi « et a exclu toute sorte de réconciliation avec son examinateur Rafa Mora.