Maria Bartiromo critiquée pour une interview «  délirante  » de Trump

Maria Bartiromo de Fox News est brûlée sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir repoussé les affirmations non fondées de Donald Trump selon lesquelles l’élection lui a été volée.

Au cours de l’entretien de dimanche matin – le premier du président depuis qu’il a perdu la course à Joe Biden – Trump a qualifié l’élection de «truquée» et de «fraude» dans ce que le journaliste Yashar Ali a qualifié de «pratiquement un monologue», alors que Bartiromo le laissait aller sans contrôle sans mentionnant les dizaines de revers que son équipe juridique a connus devant les tribunaux. Au lieu de cela, Bartiromo a fait écho à son indignation.

«C’est dégoûtant et nous ne pouvons pas permettre que les élections américaines soient corrompues», a-t-elle déclaré.

L’interview a été largement critiquée sur Twitter et sur les réseaux d’information concurrents. Sur les «sources fiables» de CNN, l’animateur Brian Stelter a déclaré: «Ce n’était pas difficile. Ce n’était même pas du softball. C’était t-ball », tandis que le journaliste principal du réseau, Oliver Darcy, comparait Bartiromo au théoricien du complot d’Infowars Alex Jones.

«Les organisations de presse – et je pense que Fox prétend en être une – ont une responsabilité», a déclaré Darcy. «Le président des États-Unis tente d’annuler les élections. … Franchement, il n’y a pas beaucoup de lumière du jour entre Maria et Alex Jones.

Une autre contributrice de CNN, Amanda Carpenter, a déclaré sur Twitter que «Maria Bartiromo n’interviewe pas le président pour le moment. Elle lui fournit une plateforme gratuite pour alimenter ses points de discussion de base incontestés. … C’est de la propagande. Dans un tweet montrant l’interview, Aaron Rupar de Vox a déclaré que Bartiromo était « essentiellement un présentateur de nouvelles nord-coréen maintenant. »

Maria Bartiromo est fondamentalement une présentatrice de nouvelles nord-coréenne maintenant pic.twitter.com/iDLwJOM1gk – Aaron Rupar (@atrupar) 29 novembre 2020

Le président élu Joe Biden a remporté les élections de 2020 il y a trois semaines avec un record de 80 millions de voix dans tout le pays et 306 votes électoraux, le même montant que Trump a gagné lors de sa victoire électorale de 2016. Depuis lors, l’équipe juridique de Trump a tenté dans plusieurs États dynamiques d’empêcher la certification des résultats des élections, mais a été constamment rejetée. Plus récemment, la tentative de Trump de faire appel d’une décision rejetant la certification des résultats des élections de Pennsylvanie a été rejetée par un conseil de la cour d’appel entièrement républicain, tandis que la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé un procès intenté par l’équipe de Trump tentant de déclarer les bulletins de vote par correspondance inconstitutionnels.

Malgré cela, Trump a affirmé sans preuve que des problèmes dans les machines à voter avaient fait passer les votes qui lui étaient destinés à Biden et que des milliers de bulletins de vote avaient été rejetés par les responsables électoraux.

«Cette élection était terminée et puis ils ont fait des décharges, ils les appellent des décharges, de grandes décharges massives au Michigan, en Pennsylvanie et partout», a-t-il dit à Bartiromo. «Si vous jetez un œil à vous, jetez simplement un œil à à peu près tous les états dont nous parlons de chaque état de swing dont nous parlons, et ils ont fait ces énormes décharges de votes et tout d’un coup, je suis passé de gagner beaucoup à perdre un peu, et dans certains cas, il a fallu du temps pour le faire.

Les critiques sont venues rapidement et furieusement pour la passivité de Bartiromo. Voici juste un petit échantillon:

Cette couleur que vous entendez est le dernier petit peu de crédibilité que Maria Bartiromo avait laissé dans le sens de #AmericasBiggestLoser. – KO «Porter un masque; Lavez-vous les mains »(@orgainkorgain) 29 novembre 2020

#Auditioning? Est-ce que @MariaBartiromo reste-t-il une intégrité journalistique? Veuillez offrir une preuve et une preuve et laisser tomber le #flagornerie «Maria Bartiromo s’en va après que Trump affirme que Biden n’aurait pas pu recevoir plus de votes noirs qu’Obama» https://t.co/sYRb5VY8YN – Graham Messick (@grahammessick) 29 novembre 2020

Le meilleur scénario Re: cette interview de Maria Bartiromo est-elle juste qu’elle pense vraiment sans Trump, la bourse va s’effondrer et ne veut pas risquer quoi qu’il arrive, non? J’essaie en général de ne pas harceler les journalistes car je dois travailler avec eux mais cela me semble… OTT – Liz Mair (@LizMair) 29 novembre 2020

Maria Bartiromo: VOUS ETES ICI pic.twitter.com/5MGk9nCII6 – Steve Marmel (@Marmel) 29 novembre 2020