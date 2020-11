Margot Robbie « très curieuse » de voir la coupe Ayer

Warner Bros.

Après que la Justice League de Zack Snyder soit devenue une réalité, David Ayer a taquiné les fans avec sa vision originale de Suicide Squad (2016), publiant des images jamais vues auparavant sur les réseaux sociaux. Pour le moment, on ne sait pas si Warner Bros. est vraiment intéressé par la sortie du soi-disant « Ayer Cut », mais apparemment certains acteurs impliqués dans le film original sont curieux de le voir.

Parmi eux, Margot Robbie, qui a joué Harley Quinn. Lors d’une récente interview sur le podcast Happy Sad Confused (via ComicBook), l’actrice a déclaré:

« Je n’ai jamais vu l’Ayer Cut. Je veux dire, je sais que nous avons tourné beaucoup de trucs qui n’ont pas été inclus dans le film. Je serais moi-même très curieux ».

Certains fans de DC se sont fait entendre sur le sujet d’une refonte de Suicide Squad, lançant un mouvement #ReleaseTheAyerCut qui a attiré l’attention en ligne. Si le Snyder Cut finit par être un succès financier sur HBO Max, qui peut dire que l’Ayer Cut ne viendra pas après?

Margot Robbie a repris le rôle de Harley Quinn dans Birds of Prey (2020) et le fera à nouveau dans The Suicide Squad (2021), un redémarrage / suite réalisé par James Gunn. Le film présentera quelques liens avec celui réalisé par Ayer, mais présentera un nouveau groupe de méchants et une toute nouvelle histoire.