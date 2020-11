Margot Robbie promet beaucoup de « Girl Power » pour le redémarrage du film Pirates des Caraïbes

newsweek

Plus tôt, il a été rapporté que Margot Robbie avait été sélectionnée pour jouer dans une spin-off féminine de Pirates des Caraïbes, écrite par Christina Hodson de Bird of Prey. Disney n’a pas encore fait d’annonce officielle, mais l’actrice a décidé de partager un peu plus d’informations.

Dans une récente interview avec Collider (via Uproxx), Margot a déclaré:

«Il est trop tôt pour en parler, mais il y a beaucoup de girl power. Je ne suis pas productrice de Pirates, alors je vais m’asseoir et attendre le processus. Nous sommes vraiment, vraiment excités par cette perspective d’ajouter à l’évidence un élément féminin très important à ce monde « .

Le spin-off Pirates des Caraïbes de Margot Robbie devrait être complètement séparé du sixième film de la franchise qui ne verra pas le retour de Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow et pourrait très bien être un redémarrage complet. L’acteur a perdu son procès en diffamation contre le journal The Sun UK et a été renvoyé par Warner Bros du casting du prochain Fantastic Beasts 3. Il semble très difficile pour Disney de l’inviter à nouveau à bord d’une autre sortie POTC de si tôt.

En attendant, Robbie reprendra son rôle de Harley Quinn dans The Suicide Squad, qui devrait sortir en salles le 6 août 2021.