Margot Robbie peut remplacer Emma Stone – / Film

Après avoir fait un détour dans l’espace pour son dernier film, Premier homme, cinéaste Damien Chazelle revient dans un décor hollywoodien pour son dernier film, Babylone. Emma Stone, qui a remporté un Oscar pour sa performance dans le formidable film de Chazelle en 2016 La La Land, a dû abandonner le rôle principal dans son prochain long métrage – et Margot Robbie (Oiseaux de proie) cherche à la remplacer.

La date limite rapporte que Margot Robbie pourrait finir par diriger le Babylone casting, car Emma Stone a dû abandonner en raison de conflits d’horaire. Je n’ai pas pu trouver de projets actifs auxquels elle est attachée en tant qu’actrice, mais elle a lancé une société de production plus tôt cette année et la produit Zombieland le premier long métrage de la co-vedette Jesse Eisenberg, alors peut-être que le conflit a quelque chose à voir avec son travail de productrice. (Elle joue également dans le Cruella film d’origine pour Disney, qui est déjà terminé, mais ses exigences pour faire pression pour ce projet pourraient potentiellement être ce qui cause l’interférence ici.)

Robbie est en pourparlers pour prendre la place de Stone et la retrouver Il était une fois à Hollywood co-star Brad Pitt, qui a été attaché à ce projet en tant que leader masculin depuis le début. Puisque Robbie et Pitt n’ont pas partagé de temps d’écran significatif dans le film de Tarantino basé à Los Angeles, j’ai hâte de voir ce qu’ils peuvent faire ensemble ici.

Mais Stone et Robbie ont des énergies très différentes en tant qu’interprètes. Robbie n’est pas un remplacement facile 1: 1 pour le charme facile à vivre de Stone, et tandis que le personnage de Stone dans La La Land parle d’avoir une «vieille âme», je pense que l’actrice en a aussi un peu. Elle peut être moderne en cas de besoin, mais il y a aussi une intemporalité qui semble lui permettre de bien travailler dans des pièces d’époque également. Mais même si Robbie a fait un excellent travail en tant que Sharon Tate et était une forte Tonya Harding dans Moi, Tonya, elle se sent toujours comme une interprète plus moderne pour moi, donc ça devrait être un beau défi pour elle d’entrer dans un film qui remonte aux années 1920.

Voici une description vague de l’intrigue:

L’histoire se déroulerait à la fin des années 1920, pendant la transition de l’industrie cinématographique des films muets aux talkies-walkies. La montée et la chute des personnages fictifs et historiques figurent dans la procédure. Si des accords sont conclus, [Robbie] incarnerait Clara Bow, la première sex-symbol et star du box-office qui était la première fille «It» d’Hollywood. Pitt jouerait un personnage fictif, une star du cinéma muet qui ne parvient pas à faire la transition vers la nouvelle technologie; les sources disent qu’il est basé sur le personnage réel John Gilbert.

