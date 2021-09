Mare of Easttown : la saison 2 toujours en cours de discussion, d’après Kate Winslet

Des discussions sont en cours pour une éventuelle saison 2 de Mare of Easttown. Créée par Brad Ingelsby (The Way Back) et réalisée par Craig Zobel (American Gods), Mare of Easttown est la dernière mini-série à caractère mystérieux de HBO après Sharp Objects et The Undoing. La série met en vedette la magnifique Kate Winslet, lauréate d’un Emmy, d’un Grammy et d’un Oscar, dans le rôle de la détective titulaire qui enquête sur le meurtre d’une jeune mère dans sa ville de Philadelphie, tout en se débattant avec les traumatismes de son propre passé.

Dès le début, Mare of Easttown s’est avérée être un succès massif pour HBO. D’une part, les critiques ont salué l’histoire et la performance de Winslet, et d’autre part, du côté des audiences, la série est devenue la seule dans l’histoire des émissions de HBO, à l’exception de The Undoing, à connaître une croissance des audiences chaque semaine consécutive. Le final s’est également distingué en devenant l’épisode de HBO Max le plus regardé de tous les temps, la demande de streaming étant si forte qu’elle a conduit les serveurs du service à tomber en panne le jour de la diffusion. L’impact de la série s’est également poursuivi bien au-delà de sa fin. Récemment, Mare of Easttown a été nominée dans 16 catégories aux Emmys 2021, et parmi elles, elle a réussi à remporter quatre prix. Aujourd’hui, ce succès a encouragé les réalisateurs à reconsidérer l’avenir de la mini-série.

Récemment, lors d’une conversation virtuelle en coulisses avec Deadline, Winslet a confirmé qu’une saison 2 de Mare of Easttown était en discussion. Rien n’a encore été gravé dans la pierre, mais il est certain que l’on parle de poursuivre la série, étant donné que la performance de Mare of Easttown aux Emmys a dépassé toutes les attentes. L’actrice a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire grand-chose pour le moment, mais qu’elle pourrait s’ouvrir un peu plus dès qu’elle aurait une idée du scénario et de l’histoire. Lisez ce qu’elle a dit ci-dessous.

“Il y a eu des conversations à ce sujet, bien sûr, parce que le succès de la série nous a vraiment tous surpris. Des conversations ont lieu, mais je pense que tant que les scripts ne sont pas en place, nous pouvons vraiment y répondre, et savoir quelle pourrait être l’histoire complète d’une saison 2 et où Mare va.”

Mare of Easttown marque la deuxième victoire aux Emmy pour Winslet dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série limitée. L’actrice, qui a déjà remporté ce prix pour son travail dans la série Mildred Pierce de HBO, a toujours souhaité reprendre son rôle de Mare si l’occasion lui en était donnée. Cependant, les créateurs de la série étaient auparavant très sceptiques quant à la production d’une nouvelle saison. Ingelsby et Zobel avaient initialement prévu que Mare of Easttown serait une série unique, mais après avoir observé l’accueil extrêmement positif réservé à leur série, ils ont commencé à envisager une éventuelle deuxième saison. Pourtant, même à l’époque, ils ont déclaré que la deuxième saison de Mare of Easttown n’aurait lieu que s’ils trouvaient une bonne histoire, mais il semble maintenant qu’ils travaillent de manière plus proactive à une nouvelle itération.

Si les créateurs du Jeu de la Dame ont exclu la possibilité d’une suite, la situation de Mare of Easttown est nettement plus optimiste. Il est vrai que la saison 1 était assez autonome, mais étant donné la nature procédurale de la série, il est toujours possible de reprendre l’histoire sous une forme ou une autre. Winslet a vraiment livré la meilleure performance de sa carrière dans Mare of Easttown, il serait donc dommage de ne pas la retrouver dans le personnage, surtout quand elle est si désireuse de reprendre son rôle. De plus, Ingelsby et Zobel sont des génies créatifs, qui sont bien conscients de toutes les questions qu’ils ont laissées sans réponse dans la série originale. Tant qu’ils s’engageront à réaliser une deuxième saison fidèle et de qualité, les fans pourront compter sur un nouveau mystère intrigant.

La saison 1 de Mare of Easttown est disponible en streaming en France sur OCS.