Mardi? Mercredi? Vendredi? Quand la nouvelle journée de la bande dessinée DEVRAIT-elle être?

Crédits: Newsarama



COVID-19 a interrompu le chronomètre qui a coché les minutes de mercredi à mercredi – le pouls d’une nouvelle journée comique. Maintenant qu’il est à nouveau prêt à cocher, l’horloge pouvez être réinitialisé à… vraiment, n’importe quel jour. La question devient donc: quel est le meilleur jour pour les nouvelles sorties de bandes dessinées?

L’horloge est déjà décousu. Le mercredi «traditionnel» (autrefois vendredi, en quelque sorte, puis remplacé par DEUX jours d’expédition par semaine; plus de détails ci-dessous!) Se transforme au moins partiellement en mardi alors que DC Comics revoit sa date de mise en vente. Marvel Comics semble résolument attaché aux mercredis, et nous attendrons de voir où les autres éditeurs vont tomber. Donc dans un monde parfait…

« Mardi sera ne pas supplanter mercredi », a déclaré Joe Field, propriétaire de Flying Colours Comics à Concord, en Californie. «Mercredi est définitivement la nouvelle journée de la bande dessinée. Les détaillants recevront toujours la majeure partie de nos nouvelles versions de bandes dessinées mardi pour mercredi, même les détaillants qui achètent auprès de Midtown et de DCBS. »

Et le recevoir aujourd’hui pour le vendre demain est d’une importance cruciale.

«Ce qui m’importe le plus, c’est que nous obtenions toujours le produit au moins un jour plus tôt pour pouvoir le vérifier et retirer les livres des abonnés», a déclaré Patrick Brower, copropriétaire des deux magasins Challengers Comics à Chicago. Un facteur important largement invisible pour les lecteurs mais crucial pour les magasins: de nombreuses fêtes tombent un lundi. Si le produit arrive généralement le lundi pour une sortie le mardi et qu’un jour férié repousse cette date de livraison, les magasins perdent 24 heures de préparation et sont confrontés au chaos.

Préférence de Brower? « Je voudrais le garder le mercredi », a-t-il déclaré. «L’obtention de nouveaux produits le mercredi permet de maintenir les ventes fluides le jeudi et le vendredi, puis d’augmenter les samedis et dimanches. Je crains que le démarrage de la semaine des ventes un mardi ne réduise l’élan du week-end. On pourrait penser que le même montant d’argent arriverait encore au cours de la période de 7 jours, juste à des jours différents, mais honnêtement, je n’en suis pas si sûr. »

Personne n’est sûr. La « nouvelle journée de la bande dessinée » était autrefois le vendredi (ou peut-être jeudi; c’est déroutant!) Jusqu’aux années 90, la sagesse conventionnelle étant que le vendredi était un jour de paie et un peu plus une atmosphère de fête. Il est plus facile d’amener les gens à dépenser de l’argent quand ils viennent d’en avoir un et ils sont d’humeur à se détendre à la fin d’une longue semaine de travail.

Crédit: Drop of Light / Shutterstock.com



John Robinson est copropriétaire de Graham Crackers Comics, une chaîne tentaculaire de 10 magasins en Illinois, un au Wisconsin et un en Californie. Il est dans le jeu depuis les années 80 et se souvient même des deux jours de sortie par semaine.

« En ce moment, je suis pour le garder mercredi, car les clients y sont habitués », a-t-il déclaré. « Et je n’ai pas entendu dire que Diamond allait changer, alors peu importe si j’ai une poignée de livres un jour plus tôt? »

Robinson sait toujours que le choix est largement hors de ses mains.

« Si Diamond passe à mardi, alors je changerai aussi officiellement », a-t-il déclaré. «Je me souviens que les détaillants étaient contrariés quand cela a été repoussé à mercredi dans la journée. En bout de ligne, nous nous adapterons. Gardez-le hors lundi. Ce serait fou et stressant. »

Et la scission mardi / mercredi génère déjà une bonne dose de controverse.

« Le passage de DC à mardi est destructeur et source de division pour l’ensemble du marché », a déclaré Carr D’Angelo, propriétaire des deux magasins Earth-2 Comics de Los Angeles. «Si la nouvelle journée de la bande dessinée devait changer, cela ne devrait pas être la décision d’un seul membre de la chaîne d’approvisionnement, qu’il soit distributeur, éditeur ou détaillant. Les nouveaux mercredis comiques sont un standard depuis très longtemps. »

Les sentiments de D’Angelo sont largement repris par Joe Field.

«Cela a été fait pour en faire le jour de sortie d’AT & T-WB-DC sur diverses plates-formes et médias», a déclaré Field. «En ce qui concerne les bandes dessinées, cela a été fait pour donner aux librairies et à la parité numérique supposée les sorties de bandes dessinées. Il ne fera que créer plus de confusion dans tous les canaux de vente. Mercredi est établi et dure depuis plus de 20 ans. »

Le changement est difficile, et il reste à voir si les clients changeront.

«Mercredi est un jour spécial, un jour que beaucoup de mes clients attendent avec impatience chaque semaine», a déclaré Jen King, propriétaire de Space Cadets Collection à Oak Ridge North, TX. « Je soupçonne que peu importe ce qui se passe, ils s’en tiendront à leur voyage du mercredi pour acheter des bandes dessinées. »

Mais gardons à l’esprit que le mercredi sacré lui-même est une construction artificielle. Une date de sortie unifiée n’est arrivée qu’en 1996, lorsque la distribution a été largement consolidée par Diamond. Avant cela, à l’époque de plusieurs distributeurs tels que Diamond, Capital City, Heroes World, Irjax, Sea Gate et plus encore… c’était une course pour amener les bandes dessinées sur le marché à partir de l’imprimerie principale de Sparta, IL.

« La clé est que Spartan Printing, qui appartiendra plus tard à World Color Press, a sorti des bandes dessinées à 12 h 01 jeudi », a déclaré Milton Griepp, copropriétaire de Capital City Distribution de 1980 à 1996. «Lorsque nous avons commencé au début des années 80, nous avions des transporteurs tiers qui transportaient les trucs partout où ils allaient, et ils arrivaient généralement après le week-end, lundi ou mardi, selon la distance.»

Mais d’autres distributeurs ont commencé à installer des entrepôts à Sparte et la course était lancée. Cap City a ouvert un entrepôt à Sparte et pourrait diffuser des bandes dessinées dans la rue à San Francisco et à Los Angeles jeudi après-midi – moins de 24 heures dans les villes clés et vendredi pour la plupart des autres États-Unis.

Ronalds Printing est devenu un acteur dans le monde de l’impression de bandes dessinées vers 1992-1993 et ​​sortira le mardi, ce qui mènerait aux journées en magasin deux fois par semaine.

« Certains magasins attendraient pour expédier tout d’un coup, mais certains magasins voulaient deux expéditions », a déclaré Griepp. «C’était à peu près une course pendant tout le temps que nous avons joué.»

Griepp, qui dirige maintenant le site Web d’entreprise ICv2, voit les deux côtés du schisme actuel mardi / mercredi. Et une note importante: les magasins de bandes dessinées, achetant des articles non remboursables, permettaient de gagner six jours sur le marché du livre (remboursable) pour les ventes de livres brochés et de livres cartonnés. Ce saut aura maintenant disparu pour le produit DC avec une date de sortie mardi pour cet éditeur.

« Je suis en faveur de l’alignement de ces jours de librairie et de bande dessinée », a déclaré Griepp. «Si les éditeurs veulent faire des campagnes marketing, tout avoir le même jour est utile. Je pense que les magasins de bandes dessinées peuvent avoir l’impression d’acheter des articles non remboursables. Ils devraient donc obtenir une sortie anticipée. Je comprends ça. Peut-être que les librairies et les magasins de bandes dessinées devraient avoir des retours. »

– Des articles similaires de cet acabit sont archivés sur un blog à l’air minable. Vous pouvez également suivre @McLauchlin sur Twitter.