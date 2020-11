Marcus Thuram veut rester fidèle au Borussia Mönchengladbach

L’attaquant Marcus Thuram est actuellement plus que satisfait du Borussia Mönchengladbach et ne pense pas à lui dire au revoir.

« Je suis actuellement entièrement, à 100 pour cent, concentré sur le Borussia et je suis très heureux d’être ici. Je n’ai pas parlé à aucun autre club », a déclaré le Français, qui était le plus récemment associé à l’AC Milan, dans une interview avec la botteur.

« Le Borussia m’a permis de franchir de nombreuses étapes dans ma carrière, je joue la Ligue des champions et j’ai fait le saut dans l’équipe nationale », a déclaré Thuram et a ajouté: « À Gladbach, j’ai non seulement grandi en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, et je me suis encore développé. Le Borussia était le meilleur choix pour ma carrière. «

Gladbach: Marcus Thuram a fait ses débuts pour l’Equipe Tricolore en novembre

L’année dernière, le joueur de 23 ans est venu à Mönchengladbach d’EA Guingamp pour neuf millions d’euros. Thuram s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs chez les poulains et a également fait ses débuts en équipe de France en novembre lors de la défaite 2-0 contre la Finlande.

Dans la saison en cours également, les choses se passent comme prévu pour Thuram dans l’équipe de Marco Rose. L’homme offensif a quatre buts et six passes en 14 apparitions pour l’actuel septième du tableau.