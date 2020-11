Marcus Rashford veut intéresser les enfants à la lecture avec une nouvelle campagne

Le footballeur national anglais Marcus Rashford, qui a été honoré par la reine pour son engagement social, s’est fixé un nouvel objectif. Après avoir fait pression sur le gouvernement britannique avec une campagne pour financer la gratuité des repas scolaires pour les enfants dans le besoin pendant les vacances, il veut maintenant inciter les jeunes à lire.

« Je n’ai commencé à lire qu’à l’âge de 17 ans et cela a complètement changé mon attitude et ma mentalité », a déclaré l’attaquant de 23 ans du champion du record de Manchester United: « J’aurais juste aimé avoir la chance d’être enfant. être plus préoccupé par la lecture. Mais les livres n’ont jamais été quelque chose que nous, en tant que famille, pouvions nous permettre lorsque la nourriture devait venir sur la table.

En collaboration avec un éditeur de livres pour enfants, Rashford lancera une série de titres destinés aux jeunes. Le livre « You Are A Champion » commencera par, dans lequel les histoires de la vie de Rashford se concentreront sur des sujets tels que l’éducation, la diversité culturelle et les modèles féminins.

Rashford a été nommé «membre de l’Ordre de l’Empire britannique» (MBE) par la reine Elizabeth II d’Angleterre en octobre. Cela correspond à la cinquième plus haute distinction qui peut être décernée par la reine pour des services spéciaux ou des réalisations.