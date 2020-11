Marcus Rashford et Sir Alex Ferguson luttent ensemble contre la pauvreté

Marcus Rashford (23 ans) de Manchester United et la légende de l’entraînement Sir Alex Ferguson (78 ans) unissent leurs forces pour une bonne cause. Les deux soutiennent avec Les temps l’association FareShare, qui lutte contre la pauvreté et le gaspillage alimentaire.

Rashford a grandi dans de mauvaises conditions dans le quartier Wythenshawe de Manchester. Il se souvient encore des jours sans assez de nourriture. « Je sais ce que c’est quand tu as faim, et je ne veux pas que quelqu’un d’autre en fasse l’expérience aussi », a-t-il déclaré. Fois.

Rashford fait campagne contre la pauvreté des enfants en particulier depuis cette année et a été accepté dans l’Ordre de l’Empire britannique pour ses services. « Marcus a ouvert les yeux de tout le monde au Royaume-Uni. Le travail qu’il a accompli a été fantastique et c’est pourquoi nous sommes tous si fiers de lui », a déclaré Ferguson.

Les deux idoles United se connaissent depuis les premiers pas de Rashford à la United Academy. « Nous avons regardé les pros faire de la musculation. Il (Sir Alex Ferguson, ndlr) s’est tenu sur le balcon et nous a dit de regarder et d’étudier. Je devais avoir environ dix ans », a déclaré Rashford Fois. Ferguson se souvient de Rashford comme de « l’un des jeunes joueurs les plus talentueux ».

Marcus Rashford: un samaritain pour les pauvres!

Aujourd’hui, il ne fait pas que l’impressionner sur le terrain. « Les joueurs de football au Royaume-Uni sont certainement bien connus. Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas utiliser ce profil d’une bonne manière. Marcus a joué un rôle de pionnier », déclare Ferguson.

La légende du coaching des Red Devils est « choquée par le nombre de personnes qui ont besoin de nourriture ».

Marcus Rashford: « Les gens sont gênés »

C’est pourquoi les deux se sont engagés à FareShare. L’organisation lutte contre le gaspillage alimentaire. Il recueille des aliments dans les fermes, les usines, les restaurants et les détaillants qui seraient autrement jetés.

L’objectif principal est de fournir aux enfants et aux adultes dans le besoin dans les clubs de petit-déjeuner, les refuges pour sans-abri, les clubs-repas et les refuges pour femmes un accès à la nourriture.

L’une des raisons de son engagement est la honte, a déclaré Rashford. Il veut également laver à la surface la souffrance de ces personnes pour que le problème ne soit plus un sujet tabou. «Je pense que dans de nombreux cas, il y a une stigmatisation. Les gens sont gênés et honteux de devoir participer à de tels programmes. Il veut changer cela en utilisant sa portée et en en parlant ouvertement.