Marché d’immunothérapie contre les allergies 2020: développement, croissance, facteurs clés et prévisions jusqu’en 2026

Acteurs clés du marché mondial de l’immunothérapie contre les allergies:

Aimmune Therapeutics

Hollister Allergy

LETIPharma

Merck KGaA (Allergopharma)

Stallergenes Greer

Allergy Therapeutics PLC

ALK-Abelló

Groupe d’allergie HAL

Biomay AG

Circassia

Segment de marché basé sur le type d’immunothérapie:

Immunothérapie sous-cutanée (SCIT)

Immunothérapie sublinguale (SLIT)

Autres

Segment de marché basé sur le type d’allergie:

Rhinite allergique

Asthme

Allergie alimentaire

Autres

Segment de marché basé sur la région / le pays:

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

