Marcelo Pitaluga envoie un message sur Instagram après ses débuts à Liverpool – .

Laboratoires de Biarritz Alga Maris Spray Solaire SPF50+ Bio 150ml + Fluide Après-Soleil Bio 30ml offert

Le duo Spray Solaire SPF50+ et le Fluide Après-Soleil des Laboratoires de Biarritz offre la garantie d'une peau protégée et apaisée pour toute la famille. Grâce à ses écrans minéraux anti-UVA/UVB, le spray solaire SPF50+ assure une très haute protection naturelle. On peut aussi compter sur son extrait breveté