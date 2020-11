Marcel / a Baltarete utilise l’animation 3D comme thérapie pour la dysphorie de genre

Marcel / a Baltarete, diplômé du Royal College of Art, a créé une série de courtes animations se présentant comme des êtres d’un autre monde pour atténuer et interroger leurs sentiments de dysphorie de genre. ne correspond pas – un sentiment que Baltarete décrit comme « du chagrin, de l’inconfort et de l’insuffisance à la fois ». Ci-dessus: l’animation de Baltarete montre leur avatar avec un corps translucide. Top vidéo: A Journey of Digital Introspection and Relief II est l’un des deux courts métrages créés par le designer Baltarete, qui n’est pas binaire et utilise leurs / leurs pronoms, a étudié la mode au RCA mais a changé de médium au cours de son diplôme d’études supérieures. Ils se sont appris à travailler avec la modélisation 3D, la réalité augmentée et virtuelle. « J’ai commencé à me sentir mal à l’aise et malhonnête avec des vêtements ajustés sur le corps des autres quand j’ai réalisé que je n’avais pas une bonne compréhension de mon propre corps, comme les questions autour de mon ma propre identité de genre a commencé à faire surface », ont-ils dit à Dezeen.« Je savais que je devais explorer ces questions sur mon propre corps, mais le faire dans la vraie vie aurait été trop révélateur, alors le monde numérique m’a permis de maintenir une distance de sécurité. » Q est la première technologie vocale neutre au monde, Baltarete 3D a scanné leur tête pour créer un avatar virtuel d’eux-mêmes, qui est amélioré et animé numériquement pour se transformer en êtres numériques avec de la fourrure, des cornes translucides ou une peau incroyablement brillante. A Journey of Digital Introspection and Relief part one and two, le designer joue avec des parties du corps abstraites qui suggèrent différents organes sexuels, afin d’explorer leurs sentiments sur les différentes expressions de genre sans avoir à s’engager avec les réalités de leur propre corps. of Digital Introspection and Relief I Baltarete a décrit le processus comme thérapeutique, disant qu’il était capable de soulager leurs sentiments de dysphorie de genre au profit d’une « euphorie de genre » sans précédent. « La réincarnation numérique m’a permis de réinventer un mode de vie alternatif, un futur post-humain, trans-humain où je ne serais limité par aucune contrainte physique ou mentale », ont-ils dit.« Cela m’a aussi permis de remettre en question mon désir d’avoir un corps en forme, d’apparence masculine et si c’est quelque chose auquel je m’identifie vraiment ou un produit de ma misogynie intériorisée. « Le médium de l’animation permet à Baltarete d’expérimenter l’ajout ou la soustraction de différentes parties du corps, Baltarete est actuellement artiste en résidence à The Immersive Kind, un collectif interdisciplinaire qui veille à ce que les technologies numériques contribuent à un avenir accessible, inclusif et durable plutôt que d’être simplement utilisées comme moyen de surveillance et d’assujettissement, une étape cruciale à cet égard, selon la cofondatrice de l’initiative, Kadine James , élargit l’accès aux nouvelles technologies parmi les personnes de couleur et la communauté LGBT +, qui est sous-représentée dans le monde de la technologie.A Journey of Digital Introspection and Relief Part I présente des graphiques moins détaillés que la deuxième partie « Les designers queer ont le pouvoir de présenter des alternatives approches de la représentation numérique », a-t-elle déclaré à Dezeen.« Ce que nous avons exploré avec Marcel / a était de savoir comment travailler vers une refonte et une inspiration d’approches inclusives du XXIe siècle de la numérisation de la société. «Pour Marcel / a, l’humain numérique peut devenir le prolongement d’un véritable humain. Il y a un sentiment de liberté et de libération présent dans leur travail qui ne peut être représenté que par le biais de la réalité étendue », a poursuivi James. Le casque de réalité virtuelle de BeAnotherLab permet aux utilisateurs d’essayer de permuter les sexes La réalité virtuelle et augmentée sont déjà utilisées comme formes de thérapie , avec des entreprises telles qu’Oxford VR et la clinique VR-IT de l’Université de Stanford qui l’utilisent pour traiter les phobies, l’anxiété sociale et le SSPT.L’avatar de Baltarete est représenté avec des cornes ou un fourrure iriséeBaltarete a expliqué que son projet pourrait également aider d’autres personnes à atténuer la dépression et l’anxiété qui peuvent être « Si toute cette expérience pouvait avoir lieu en réalité virtuelle d’une manière très réaliste où vous pouvez physiquement expérimenter un corps différent, j’imagine que les effets seraient beaucoup plus importants », a déclaré Baltarete. Le collectif d’art interdisciplinaire BeAnotherLab a déjà créé un casque de réalité virtuelle qui permet aux utilisateurs d’échanger les sexes, afin de les aider à vivre la vie d’un di L’année dernière, l’agence créative Virtue a également développé la première voix neutre au monde, dans le but d’éradiquer les préjugés technologiques.

