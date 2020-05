Marc Guggenheim va écrire un film Jackpot pour Sony Pictures

By





Sony Pictures élargit encore plus son univers de personnages Marvel. Hier, il a été annoncé que le directeur S.J. Clarkson dirigerait un film basé soi-disant sur Madame Web, et aujourd’hui nous obtenons un autre ajout à l’univers de Spider-Man chez Sony Pictures. Selon Deadline, Marc Guggenheim est configuré pour écrire un script basé sur le personnage de Jackpot. Jackpot a été créé pour la première fois en 2007 et deux femmes principales ont pris le relais au fil des ans.

La première est Sara Ehret, qui a été exposée à un virus appelé Lot 777 qui a réécrit son ADN et lui a donné des super pouvoirs. Ce qui fait que Sara est un peu différente des autres super-héros, c’est qu’elle est enceinte lorsqu’elle est exposée au virus, et cela n’affecte pas son bébé. Tout comme Mme Web pourrait donner à Sony la possibilité de mettre en avant une femme plus âgée en tant que super-héros, cette version de Jackpot pourrait permettre à Sony de mettre en avant une nouvelle maman en tant que super-héros. L’autre version de Jackpot est Alana Jobson, qui achète l’identité de Sara lorsque Sara voulait donner le combat contre le crime pour sa famille, ce qui fonctionne toujours bien pour les personnages de l’univers de Spider-Man. Alana utilise des drogues pour lui donner des pouvoirs, mais ce qui la rend unique, c’est qu’elle est lesbienne, ce qui est une autre chose que nous ne voyons pas assez dans les films de super-héros. Guggenheim a été fortement impliqué dans les différents spectacles d’Arrowverse, qui ont eu beaucoup d’inclusion LGBTQ +, il ne serait donc pas surprenant qu’il choisisse la version Alana de Jackpot pour cette seule raison.

Les films Sony Spider-Man ont beaucoup d’histoires à différents stades de développement. En ce moment, nous avons Morbius et Venom: qu’il y ait du carnage tous deux repoussés à 2021, mais Sony a également annoncé son intention de faire des films basés sur Silk, Nightwatch, Kraven, Black Cat, Silver Sable et probablement d’autres que nous avons oubliés au fil des ans. Ils doivent avoir beaucoup de foi Morbius et Venin 2 fera de l’argent pour annoncer deux autres films Spider-Man en deux jours en plus d’une demi-douzaine qui sont déjà à divers stades de développement. Nous préférerions voir un casting pour Silk plutôt qu’un film Jackpot si nous sommes honnêtes.

Le post Marc Guggenheim pour écrire un film Jackpot pour Sony Pictures est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook